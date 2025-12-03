< sekcia Ekonomika
Apple tento rok predá rekordný počet iPhonov
Doteraz Apple predaj najviac smartfónov (236 miliónov) v roku 2021, keď na trh uviedol iPhone 13.
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Apple tento rok predá rekordný počet smartfónov. Dôvodmi sú vysoký dopyt po nových iPhonoch 17 a oživenie na kľúčovom trhu v Číne, uviedla poradenská firma IDC. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
IDC odhaduje, že Apple v roku 2025 dodá 247,4 milióna iPhonov, čo predstavuje medziročný nárast o niečo viac ako 6 %. Doteraz Apple predaj najviac smartfónov (236 miliónov) v roku 2021, keď na trh uviedol iPhone 13.
Motorom dodávok je predovšetkým „fenomenálny úspech najnovšej série iPhone 17“, uviedla vo vyhlásení výskumná riaditeľka IDC Nabila Popalová. Dodala, že vysoký dopyt po iPhonoch 17 v Číne výrazne zlepšil celkový predaj.
Podľa IDC dodávky iPhonov Apple v Číne vo 4. kvartáli medziročne stúpnu o 17 %. Správa IDC nadväzuje na správu ďalšej poradenskej spoločnosti Counterpoint Research z minulého týždňa, ktorá predpovedá, že Apple v tomto roku prvýkrát za 14 rokov predá viac smartfónov ako Samsung.
