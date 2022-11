Apple tento rok stratí 6 miliónov iPhonov v dôsledku nepokojov v Číne

Cupertino/Peking 28. novembra (TASR) - Nepokoje v kľúčovom čínskom závode amerického koncernu Apple v Čeng-čou pravdepodobne vyústia tento rok do výpadku výroby takmer 6 miliónov kusov smartfónov iPhone Pro, podľa osoby oboznámenej so situáciou vo výrobe. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vývoj v závode zostáva neistý a odhad straty vo výrobe sa môže zmeniť, uviedol tento zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, pretože ide o súkromnú informáciu. Podľa neho veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo dokáže Foxconn Technology Group, taiwanská spoločnosť, ktorá prevádzkuje čínsky závod, dostať ľudí späť k montážnym linkám po protestoch proti obmedzeniam na zastavenie ochorenia COVID-19. Ak budú blokády pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch, výroba by mohla klesnúť ešte viac.



Miestnym úradom v Čeng-čou sa už celé týždne nedarí dostať epidémiu koronavírusu pod kontrolu. Tisíce zamestnancov Foxconnu utiekli v októbri pre chronický nedostatok potravín. Nahradili ich noví zamestnanci, ktorí sa vzbúrili proti platovým a karanténnym praktikám.



Závod Foxconnu vyrába veľkú väčšinu iPhonov 14 Pro a Pro Max, najžiadanejších mobilných telefónov spoločnosti Apple v tomto roku. Apple znížil svoj celkový cieľ výroby na približne 87 miliónov kusov z predchádzajúcej projekcie 90 miliónov kusov, uviedla agentúra Bloomberg News.



Apple aj Foxconn zároveň revidovali nahor svoje odhady výpadku výroby v Čeng-čou za uplynulé dva týždne, uviedol zdroj, podľa ktorého očakávajú, že v roku 2023 budú schopní nahradiť stratenú produkciu v objeme 6 miliónov kusov.



K tejto strate vo výrobe však došlo počas kľúčovej vianočnej sezóny. Problémy v Číne sú pripomienkou rizík, ktoré pre Apple predstavuje jeho rozsiahly dodávateľský reťazec v tejto ázijskej krajine.



Foxconn sa snažil potlačiť protesty, za ktorými sú väčšinou noví zamestnanci. Tí odmietajú náročné kontroly spojené s epidémiou. Vedenie ponúklo všetkým pracovníkom, ktorí sa rozhodnú vrátiť do továrne, štedré odmeny.



Podľa niektorých analytikov situácia v Číne možno prinúti Apple a Foxconn urýchliť diverzifikáciu svojej výrobnej základne a hľadať alternatívu na miestach, ako sú India a Vietnam.