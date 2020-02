Apple tento týždeň otvoril viac ako polovicu svojich obchodov v Číne

Cupertino 25. februára (TASR) - Americký koncern Apple oznámil, že otvára viac ako polovicu svojich maloobchodných predajní v Číne. A pokúsi sa zotaviť sa z negatívneho vplyvu epidémie koronavírusu v ázijskej krajine na jeho predaj.



Podľa webových stránok spoločnosti sa v pondelok (24. 2.) otvorilo 29 zo 42 obchodov Apple v Číne. Väčšina z nich je však stále v prevádzke v skrátených hodinách. Niektoré predajne budú otvorené menej ako 8 hodín, kým za "normálnych okolností" to býva aj 12 hodín, v závislosti od lokality.



Technologický gigant so sídlom v Cupertino v Kalifornii nepovedal, kedy otvorí aj ostatné čínske obchody.



Maloobchodné predajne Apple v Číne sú rozhodujúce pre tržby spoločnosti v tejto krajine. Zatvorenie čínskych obchodov bolo jedným z dvoch hlavných dôvodov, prečo Apple varoval, že v súčasnom 1. štvrťroku nedosiahne cieľ v oblasti tržieb.



Generálny riaditeľ Apple Tim Cook minulý týždeň povedal zamestnancom, že maloobchodné predajne v Číne „sa začínajú znovu otvárať, ale spoločnosť sa vracia k normálnym podmienkam pomalšie, ako očakávala“.



Dodávky iPhonov Apple do Číny klesli už v januári, keď sa začal šíriť koronavírus.