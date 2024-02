Apple údajne zastavil práce na vývoji elektromobilu

New York 28. februára (TASR) - Spoločnosť Apple zastavila práce na vývoji svojho elektromobilu. Rozhodnutie zasiahne približne 2000 zamestnancov, pričom mnohí z nich by mali nájsť novú prácu v divízii umelej inteligencie Apple. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok (27. 2.) odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou. Spoločnosť Apple odmietla medializované informácie komentovať.



Vysoké úrokové sadzby, prostredníctvom ktorých sa centrálne banky snažili skrotiť infláciu, viedli k utlmeniu spotrebiteľských výdavkov a spomaleniu dopytu po zvyčajne drahších elektromobiloch, čo prinútilo odvetvie znížiť počty zamestnancov a obmedziť výrobu.



Niekoľko veľkých výrobcov elektrických áut vrátane lídra na trhu Tesla sa rozhodlo obmedziť investície, pričom viacerí z nich zmenili svoje plány a zamerali sa na hybridné modely namiesto vozidiel plne poháňaných batériami.



Apple sa začal elektromobilitou zaoberať pred desiatimi rokmi v rámci projektu s interným označením Titan. Agentúra Reuters v roku 2020 uviedla, že výrobca iPhonov plánoval uvedenie vozidla na trh už v roku 2024 alebo 2025. Pokrok však bol nerovnomerný už pred pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá otriasla globálnym automobilovým priemyslom.



V roku 2019 spoločnosť prepustila asi 190 zamestnancov, ktorí pracovali na projekte. Zmenil sa aj koncept vozidla, z plne autonómne riadeného, na konvenčnejší automobil s pokročilými asistenčnými funkciami pre vodiča.