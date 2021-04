Apple vybuduje v Severnej Karolíne nový technologický kampus

San Francisco 26. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Apple v pondelok uviedla, že v Severnej Karolíne vybuduje nový kampus, v ktorom nájde prácu až 3000 ľudí. Rozšíri tiež svoje pôsobenie v niekoľkých ďalších štátoch USA a zvýši svoje výdavkové ciele v prípade amerických dodávateľov.



Koncern Apple spresnil, že plánuje minúť 1 miliardu USD (828,77 milióna eur) na vybudovanie technologického centra v Research Triangle v Severnej Karolíne. Väčšina nových pracovných miest bude z odborov strojové učenie, umelá inteligencia, softvérové inžinierstvo a ďalších technologických oblastí. Nový kampus je v poradí druhý po Austine v Texase, o ktorom Apple informoval v roku 2019 a aktuálne je v procese realizácie.



Výrobca smartfónov iPhone uviedol, že zriadi tiež fond vo výške 100 miliónov USD na podporu škôl v oblasti Raleigh-Durham v Severnej Karolíne aj v celom štáte. A prispeje sumou 110 miliónov USD na pomoc pri budovaní infraštruktúry ako širokopásmový internet, cesty, mosty a verejné školy v 80 okresoch Severnej Karolíny.



„Ako rodák zo Severnej Karolíny som nadšený, že spoločnosť Apple expanduje a vytvára nové dlhodobé pracovné príležitosti v komunite, v ktorej som vyrastal,“ uviedol vo vyhlásení prevádzkový riaditeľ Apple Jeff Williams.



„Sme hrdí na to, že táto nová investícia podporí aj projekty v oblasti vzdelávania a kritickej infraštruktúry v celom štáte,“ dodal.



Apple plánuje rozšíriť nábor aj v ďalších lokalitách v USA, aby do roku 2026 dosiahol svoj cieľ, ktorým je vytvoriť 20.000 pracovných miest. Stanovil si preto nové ciele pre svoje zariadenia v Colorade, Massachusetts a v štáte Washington.



V domovskom štáte Apple, v Kalifornii, sa spoločnosť bude usilovať prijať 5000 ľudí v San Diegu a 3000 nových ľudí v Culver City v oblasti Los Angeles.



Apple tiež zvýšil cieľ výdavkov v USA do roku 2026 na 430 miliárd USD, čo je viac ako v prípade päťročného cieľa z roku 2018 vo výške 350 miliárd USD.



Tento cieľ zahŕňa dátové centrá Apple v USA, kapitálové výdavky a výdavky na tvorbu originálneho televízneho obsahu v 20 štátoch.



(1 EUR = 1,2066 USD)