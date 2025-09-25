< sekcia Ekonomika
Apple vyzýva EÚ, aby zrušila zákon o digitálnych trhoch
Extrémny výklad legislatívy zo strany Európskej komisie (EK) nepodporil hospodársku súťaž, ale len vytvoril nové slabé miesta, uvádza.
Autor TASR
Brusel 25. septembra (TASR) - Spoločnosť Apple vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby zrušila svoj zákon o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA). Extrémny výklad legislatívy zo strany Európskej komisie (EK) nepodporil hospodársku súťaž, ale len vytvoril nové slabé miesta, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil výrobca iPhonov vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Nariadenie DMA prikazuje americkej spoločnosti, aby svoj obchod s aplikáciami App Store sprístupnila konkurenčným vývojárom aplikácií a iným obchodným platformám. Z pohľadu Apple to má vraj katastrofálne následky. „Európska komisia využila DMA na vytvorenie zložitejšej a menej dôveryhodnej praxe, ktorá predstavuje úplne nové hrozby pre našich používateľov,“ uviedla spoločnosť. Legislatíva podľa nej „priniesla do iPhonov nové kategórie aplikácií, ako napríklad pornografiu, ktoré Apple nikdy neschválil, čím vystavila deti novým rizikám“.
Americký technologický gigant napadol aj „bezprecedentnú pokutu“ vo výške 500 miliónov eur, ktorú mu Brusel vymeral v apríli. Apple podľa rozhodnutia Komisie bránil vývojárom aplikácií v presmerovaní používateľov na alternatívne a potenciálne lacnejšie ponuky mimo svojho obchodu App Store.
Nariadenie DMA prikazuje americkej spoločnosti, aby svoj obchod s aplikáciami App Store sprístupnila konkurenčným vývojárom aplikácií a iným obchodným platformám. Z pohľadu Apple to má vraj katastrofálne následky. „Európska komisia využila DMA na vytvorenie zložitejšej a menej dôveryhodnej praxe, ktorá predstavuje úplne nové hrozby pre našich používateľov,“ uviedla spoločnosť. Legislatíva podľa nej „priniesla do iPhonov nové kategórie aplikácií, ako napríklad pornografiu, ktoré Apple nikdy neschválil, čím vystavila deti novým rizikám“.
Americký technologický gigant napadol aj „bezprecedentnú pokutu“ vo výške 500 miliónov eur, ktorú mu Brusel vymeral v apríli. Apple podľa rozhodnutia Komisie bránil vývojárom aplikácií v presmerovaní používateľov na alternatívne a potenciálne lacnejšie ponuky mimo svojho obchodu App Store.