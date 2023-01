Cupertino 11. januára (TASR) - Apple začne v roku 2024 vyrábať vlastné displeje a používať ich v mobilných zariadeniach. Týmto spôsobom chce znížiť svoju závislosť od technologických partnerov, ako sú Samsung a LG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Koncern chce podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou začať s výmenou displeja v hodinkách Apple Watch najvyššej triedy do konca budúceho roka. Tým by sa ich displej modernizoval na technológiu microLED zo súčasného štandardu OLED. Apple údajne plánuje, že neskôr začne tieto displeje montovať aj do iných zariadení, vrátane iPhonu.



Táto zmena je súčasťou rozsiahleho úsilia nahradiť súčiastky od iných firiem vlastnými, čo Apple umožní väčšiu kontrolu nad dizajnom a schopnosťami jeho produktov. Koncern už nahradil čipy od Intelu v počítačoch Mac vlastnými čipmi a plánuje urobiť to isté s kľúčovými bezdrôtovými komponentmi vo svojich iPhonoch.



Samsung je najpokročilejším výrobcom displejov na svete a vyrába vlastnú verziu microLED pre televízory. Apple by si však zavedením vlastných displejov mohol z dlhodobého hľadiska lepšie prispôsobiť svoje zariadenia a zlepšiť dodávateľský reťazec.



Apple sa pripravuje na prechod na nové displeje už niekoľko rokov. Bloomberg v roku 2018 prvýkrát informoval o pláne koncernu navrhovať vlastné displeje, počnúc hodinkami Apple Watch. Tento krok bude mať negatívny vplyv na biznis dvoch hlavných dodávateľov displejov hodiniek, ktorými sú Samsung Display a LG Display.



Akcie LG Display v stredu po zverejnení správy agentúry Bloomberg padli o 4,1 % a akcie Samsung Electronics vymazali väčšinu ranných ziskov.