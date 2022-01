Apple získal historicky najvyšší podiel na čínskom trhu so smartfónmi

Peking 26. januára (TASR) - Americká spoločnosť Apple dosiahla svoj historicky najvyšší podiel na čínskom trhu so smartfónmi vo 4. štvrťroku 2021, keď sa tam stala ich najväčším predajcom, prvýkrát za šesť rokov. Uviedla to v stredu výskumná spoločnosť Counterpoint Research.



Tento míľnik sa zhodoval s uvedením iPhonu 13 na trh. Apple ho dosiahol aj napriek slabšiemu celkovému dopytu po telefónoch všetkých značiek v Číne, pričom trhový podiel jeho hlavného rivala Huawei klesol.



Konkrétne, podiel Apple na čínskom trhu so smartfónmi dosiahol vo 4. kvartáli 23 %, čo je pre značku rekord. Objem jeho predaja v uplynulom štvrťroku vzrástol medziročne o 32 %, zatiaľ čo celkový predaj smartfónov všetkých značiek v Číne klesol o 9 % podľa Counterpoint.



Apple bol naposledy najpredávanejšou značkou smartfónov v Číne koncom roka 2015, tesne po tom, ako uviedol na trh svoj iPhone 6, ktorý čínskych spotrebiteľov zaujal veľkým displejom.



Za celý rok 2021 patrí Applu tretia priečka v rebríčku najväčších predajcov smartfónov v Číne s trhovým podielom 16 %.



Prvé a druhé miesto obsadili značky Vivo (22 %) a Oppo (21 %) s operačným systémom Android.



Globálny nedostatok čipov a komponentov medzitým otriasol celým elektronickým priemyslom a ovplyvnil ceny a marže všetkých výrobcov hardvéru.



Analytici odhadujú, že Apple vďaka predaju smartfónov, ale aj počítačov dosiahne vo 4. kvartáli lepšie ako očakávané výsledky.



Trhy pozorne sledujú zisky spoločností Apple, Tesla a ďalších technologických gigantov, aby zistili, či skrotia výpredaje, ktoré z amerického akciového indexu Nasdaq 100 vymazali takmer 3 bilióny USD (2,66 bilióna eur). Investori sa zbavujú akcií technologických firiem pre obavy, že Fed zvýši úrokové sadzby pomerne agresívne, čo zníži hodnotu ich budúcich ziskov. Niektorí sa tiež obávajú, že prudký rast technologických gigantov počas pandémie sa skončí, keď sa situácia zlepší.



(1 EUR = 1,1268 USD)