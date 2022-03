Apple pre spomalený dopyt zníži výrobu iPhonov a AirPodov

San Francisco/Tokio 28. marca (TASR) – Americký koncern Apple plánuje znížiť výrobu iPhonov a AirPodov. Dôvodom je spomalenie dopytu pre krízu na Ukrajine a rastúcu infláciu. Uviedli to v pondelok japonské hospodárske noviny Nikkei s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Apple plánuje v budúcom štvrťroku vyrobiť o 20 % menej smartfónov iPhone alebo približne 2 až 3 milióny kusov, než pôvodne plánoval, napísali noviny a dodali, že Apple počíta tiež so znížením dodávok AirPodov z roku 2022 o viac ako 10 miliónov kusov.



Správy o slabšom dopyte odzrkadľujú prognózy analytikov, ktorí varovali, že blokády spojené s ochorením COVID-19 v čínskych mestách a prudký nárast inflácie v dôsledku konfliktu na Ukrajine by tento rok mohli poškodiť dopyt po smartfónoch.



Podľa analytikov zvlášť Apple čelí ťažkostiam v súvislosti s nedostatočným vylepšením dizajnu najnovšieho iPhonu SE a zvýšením jeho ceny o 30 USD (27,27 eura) oproti modelu z roku 2020.



Spoločnosť TF International Securities v pondelok znížila odhad predaja iPhonov SE v tomto roku na 15 miliónov až 20 miliónov kusov z predchádzajúcich 25 miliónov na 30 miliónov kusov.



Experti očakávajú, že Apple uvedie na trh úplne nový rad iPhonov koncom tohto roka, ale upozorňujú, že je príliš skoro predpovedať akýkoľvek vývoj jeho predaja.



(1 EUR = 1,1002 USD)