< sekcia Ekonomika
Apple zrejme predbehne Samsung a bude najväčším predajcom smartfónov
Projekt akceleračných zón sa nachádza len v prípravnej fáze, ktorej hlavnou časťou je proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie.
Autor TASR
Londýn 26. novembra (TASR) - Apple by mal v roku 2025 prvýkrát za 14 rokov predať viac smartfónov ako Samsung a stať sa najväčším predajcom inteligentných telefónov na svete, tvrdí poradenská firma Counterpoint Research. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Apple podľa Counterpoint tento rok dodá približne 243 iPhonov, zatiaľ čo Samsung okolo 235 miliónov smartfónov. Apple by tak mal dosiahnuť 19,4-percentný podiel na globálnom trhu so smartfónmi a Samsung podiel 18,7 %.
Dodávky sa vzťahujú na počet zariadení, ktoré dodávatelia dodávajú do maloobchodných kanálov, a nie sú úplne identické s predajom. Poskytujú však informácie o dopyte a očakávaniach predaja od výrobcov smartfónov.
Hlavnou príčinou úspechu Apple sú nové modely iPhone 17, ktorá boli na trh uvedené v septembri a ktoré podľa Counterpoint zaznamenali „skvelú“ sviatočnú predajnú sezónu.
Predaj modelov iPhone 17 v USA vrátane iPhonu Air počas prvých štyroch týždňov po uvedení na trh bol o 12 % vyšší ako predaj série iPhone 16, bez započítania modelu iPhone 16e, uviedla poradenská firma. V Číne, ktorá je pre Apple kľúčovým trhom, bol predaj modelov iPhone 17 v rovnakom období o 18 % vyšší ako v prípade predchodcov.
Apple podľa Counterpoint tento rok dodá približne 243 iPhonov, zatiaľ čo Samsung okolo 235 miliónov smartfónov. Apple by tak mal dosiahnuť 19,4-percentný podiel na globálnom trhu so smartfónmi a Samsung podiel 18,7 %.
Dodávky sa vzťahujú na počet zariadení, ktoré dodávatelia dodávajú do maloobchodných kanálov, a nie sú úplne identické s predajom. Poskytujú však informácie o dopyte a očakávaniach predaja od výrobcov smartfónov.
Hlavnou príčinou úspechu Apple sú nové modely iPhone 17, ktorá boli na trh uvedené v septembri a ktoré podľa Counterpoint zaznamenali „skvelú“ sviatočnú predajnú sezónu.
Predaj modelov iPhone 17 v USA vrátane iPhonu Air počas prvých štyroch týždňov po uvedení na trh bol o 12 % vyšší ako predaj série iPhone 16, bez započítania modelu iPhone 16e, uviedla poradenská firma. V Číne, ktorá je pre Apple kľúčovým trhom, bol predaj modelov iPhone 17 v rovnakom období o 18 % vyšší ako v prípade predchodcov.