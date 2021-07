Apple zvýšil zisk takmer na dvojnásobok, podporil ho predaj iPhonov

Los Angeles 28. júla (TASR) - Americká spoločnosť Apple oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2020/2021 rast zisku takmer na dvojnásobok, k čomu do veľkej miery prispeli výsledky v predaji iPhonov. Zisk aj tržby zároveň prekonali očakávania trhov.



Spoločnosť v stredu uviedla, že zisk v 3. kvartáli obchodného roka 2020/2021, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 21,74 miliardy USD (18,41 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,30 USD. V predchádzajúcom roku zaznamenal Apple v 3. štvrťroku zisk 11,25 miliardy USD (0,65 USD/akcia). Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali so ziskom na úrovni 1,01 USD/akcia.



Tržby sa zvýšili o 36 % na 81,43 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb v priemere na 72,93 miliardy USD.



Výsledky potiahol najmä predaj iPhonov. Tržby z ich predaja vzrástli za apríl až jún medziročne takmer o 50 % na 39,57 miliardy USD. Tržby však vzrástli aj v oblasti služieb a z predaja iných produktov. V prvom prípade rast dosiahol 33 % a v druhom 40 %.



Firme sa darilo najmä na trhu takzvanej Veľkej Číny, ktorá zahrnuje územie pevninskej Číny, Taiwanu a Hongkongu. Tržby na tomto trhu vzrástli medziročne o 58 %. Výrazne sa zvýšili tržby aj na trhu Amerík, kde rast dosiahol takmer 33 %.



(1 EUR = 1,1810 USD)