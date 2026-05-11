Apríl 2026 sa stal najsilnejším mesiacom v celej histórii BTS
Viac ako 360. 000 cestujúcich odbavilo bratislavské Letisko M. R. Štefánika v štvrtom mesiaci tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Viac ako 360.000 cestujúcich odbavilo bratislavské Letisko M. R. Štefánika v štvrtom mesiaci tohto roka. Uplynulý apríl sa tak stal mesiacom s absolútne najvyšším počtom odbavených cestujúcich za jediný mesiac v histórii letiska. Uviedla to Veronika Demovičová, hovorkyňa akciovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS).
„V minulom roku sme zaznamenávali historické rekordy počtu cestujúcich, no ani počas najsilnejších mesiacov júl a august 2025 nepresiahol počet pasažierov 359.000. Tento rok sme už v apríli z hľadiska počtu cestujúcich zažívali počty ako počas minuloročných prázdninových mesiacov a odbavili sme celkovo 360.798 osôb na príletoch a odletoch. Vlani v apríli to bolo 147.000 cestujúcich,“ informoval generálny riaditeľ BTS Dušan Novota. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 145 %.
Najviac cestujúcich odlietalo z Bratislavy počas apríla do Londýna (obe letiská Stansted a Luton), Ríma (obe letiská Fiumicino a Ciampino), do Barcelony, Košíc a Malagy a prilietalo z nich.
V apríli zaznamenalo letisko aj svoj prvý milión odbavených cestujúcich - od začiatku januára do konca apríla už odbavilo celkovo 1.039.839 cestujúcich na príletoch a odletoch, čo predstavuje nárast o 147 % v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška (421.000 cestujúcich). Miliónty cestujúci prešiel letiskom 28. apríla.
Počas apríla sa uskutočnilo na bratislavskom letisku 3238 odletov a príletov (o 49 % viac pohybov lietadiel ako v apríli 2025) a odbavilo sa 1800 ton leteckého nákladu. Za prvé štyri mesiace letisko zaznamenalo 10.296 letov (+47 %).
