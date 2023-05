Aprílové výsledky čínskeho priemyslu i maloobchodu zaostali za odhadmi

Peking 16. mája (TASR) – Čínska ekonomika stratila dynamiku na začiatku 2. štvrťroka. Naznačujú to najnovšie údaje o aprílovej priemyselnej produkcii a maloobchodných tržbách, ktoré zaostali za odhadmi. To zintenzívnilo tlak na politikov, aby podporili vratké zotavenie sa hospodárstva po pandémii ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Utorňajšia séria údajov ukázala tiež ďalší pokles investícií do nehnuteľností. To prispieva tiež k obavám o vyhliadky druhej najväčšej svetovej ekonomiky, keďže jej domáce aj exportné motory rastu sú stále nedostatočné.



Podľa oficiálnych údajov Národného štatistického úradu priemyselná produkcia v Číne vzrástla v apríli medziročne o 5,6 %, najviac od septembra 2022. Aprílové tempo jej rastu bolo rýchlejšie ako v marci, keď dosiahlo 3,9 %, ale zaostalo za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne až 10,9 %.



A zároveň, maloobchodné tržby, ktoré sú kľúčovým ukazovateľom domácej spotreby, vyskočili v apríli o 18,4 % po náraste o 10,6 % v marci a dosiahli najväčšie tempo od marca 2021. Analytici však aj v tomto prípade očakávali lepší výsledok, a to zvýšenie tržieb o 21 %.



Investície do fixných aktív od januára do apríla vzrástli o 4,7 %. To je menej ako 5,7 %, ktoré očakávali analytici, keďže zadlžené lokálne samosprávy boli nútené obmedziť veľké infraštruktúrne projekty.



Tieto údaje boli pritom skreslené vlaňajším nízkym porovnávacím základom. Pred rokom totiž vláda v Pekingu zaviedla prísne blokády vo finančnom centre Šanghaj aj vo veľkých priemyselných centrách, čo vážne ovplyvnilo výkon ázijského giganta v roku 2022.



Čínska ekonomika tak síce môže v 2. štvrťroku v medziročnom porovnaní solídne rásť, ale vzhľadom na vlaňajšie obmedzenie bude aj tento výsledok skreslený.



Vláda v Pekingu si tento rok stanovila za cieľ hospodársky rast zhruba o 5 %, čo je najnižší cieľ za celé desaťročia.