APSS nesúhlasí so zrušením príspevku pre neverejných poskytovateľov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) nesúhlasí s návrhom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zrušiť povinnosť obcí a miest priplácať odkázanému občanovi umiestnenému u neverejného poskytovateľa finančný príspevok na prevádzku (FPP). APSS tak reagovala na požiadavku ZMOS týkajúcu sa novely zákona o sociálnych službách. ZMOS chce totiž znenie zákona vrátiť do obdobia rokov 2019 - 2020, keď obce a mestá nemali povinnosť platiť platby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.



"Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je znepokojená snahou ZMOS-u diskriminovať 37 % odkázaných občanov, ktorým poskytujú sociálne služby neverejní poskytovatelia. Zásadne nesúhlasíme s ich návrhom zrušiť povinnosť obcí a miest priplácať odkázanému občanovi umiestnenému u neverejného poskytovateľa finančný príspevok na prevádzku, tzv. FPP," uviedla APSS.



Asociácia vyjadrila pochopenie so snahou ZMOS pomôcť najmä malým obciam, ktoré na plnenie tejto povinnosti nemajú peniaze. No zároveň prízvukovala, že rovnaké pochopenie očakávajú aj občania u malých poskytovateľov sociálnych služieb, pre ktorých by absencia FPP zo strany obcí znamenala existenčné ohrozenie a pre poskytovateľov ukončenie poskytovania služby.



APSS pripomenula, že podľa dát z roku 2022, ktoré boli zverejnené vlani v máji, čerpajú verejní poskytovatelia sociálnych služieb z verejných zdrojov v priemere 71 %, zatiaľ čo tí neverejní len 57 %. "A preto verejným stačí pýtať od klientov úhradu vo výške 24 % nákladov na službu, zatiaľ čo neverejní sú nútení pýtať 33 %. V porovnaní s príjmami a výdavkami za rok 2022 bolo preukázané, že zatiaľ čo verejní poskytovatelia sociálnych služieb boli v priemere mesačne na jedného klienta v pluse 35 eur, neverejní boli na jedného klienta mesačne v mínuse 31 eur," uviedla APSS.



Asociácia preto ponúkla podľa nich kompromisné riešené, aby samospráva, ktorá doteraz FPP na odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov vôbec neplatila, nemusela hradiť zákonne vyrátanú čiastku, ale iba paušál maximálne 100 eur a minimálne 50 eur na prijímateľa, podľa počtu obyvateľov obce.