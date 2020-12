Poskytovatelia sociálnych služieb nesúhlasia s usmerneniami na Vianoce

Bratislava 16. decembra (TASR) – Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom, že niektorí klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa môžu na Vianoce vrátiť domov, s odporúčaniami, že ZSS by mohli umožniť aj návštevy svojich klientov, považuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR za príliš benevolentné.



Vedenie asociácie je týmto usmernením prekvapené, keďže pandemická situácia je zhoršená v celej SR a s usmernením podľa jeho slov nie sú stotožnení ani epidemiológovia či mnohí odborníci. "Chápeme, že rezort takto reagoval na požiadavky časti zriaďovateľov a poskytovateľov, ktorí pred tromi týždňami žiadali uvoľnenie návštev za istých podmienok počas sviatkov. Fakt však je, že za tie tri týždne sa epidemiologická situácia v SR posunula a, žiaľ, nie k lepšiemu," podotkla asociácia.



Vedenie asociácie pripomína poskytovateľom a tiež príbuzným, ktorí majú svojich blízkych v ZSS, že ide len o "odporúčanie" rezortu, ako minimálne chrániť klientov a ZSS pred nákazou. "Ak podľa pandemického plánu a semafora štatutár alebo riaditeľ ZSS usúdi, že potrebuje na ochranu klientov a zamestnancov prísnejšie opatrenia, asociácia radí svojim členom vydať tieto prísnejšie opatrenia ako interný dokument a oboznámiť s nimi klientov, zamestnancov aj príbuzných," dodáva asociácia s tým, že za životy klientov a zamestnancov nesie trestnoprávnu zodpovednosť štatutár ZSS a nie MPSVR alebo hlavný hygienik.



Asociácia napríklad radí ZSS, aby klientom, ktorí na vianočné sviatky odchádzajú domov, dali podmienku pred návratom absolvovať nie antigénový, ale PCR test na prítomnosť nového koronavírusu, ideálne nie starší ako 12 hodín, no maximálne 48 hodín. Následne odporúčajú aj päťdňovú karanténu, po ktorej by sa mal spraviť ešte ďalší kontrolný antigénový test.



Výhrady má asociácia aj voči návštevám v zariadeniach. "Ak čelíte udalosti, že príbuzní obišli personál, zavolali samotnému prijímateľovi a ten sa s nimi bez rúška stretol pri plote či pri dverách zariadenia, a dokonca by rúško nemal ani daný príbuzný, v takomto prípade volajte políciu, lebo daný príbuzný sa mohol dopustiť trestného činu verejného ohrozenia a šírenia nákazlivého ochorenia," uzatvára asociácia.