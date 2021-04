Pracovníkov sociálnych služieb možno prihlásiť do ankety Dobré srdce

Bratislava 14. apríla (TASR) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR vyhlasuje celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. Ide o druhý ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Informovala o tom predsedníčka asociácie Anna Ghannamová.



Aj pandémia podľa Ghannamovej ukázala, že nielen v zdravotníctve, ale aj v sociálnych službách sú hrdinovia tejto doby a je načase ukázať verejnosti nielen ich profesionálny príklad, ale aj ich tvár. "Sociálne služby na Slovensku, to nie je pár domov hrôzy, ukazovaných sem-tam v médiách. Naopak, v slovenských sociálnych službách máme veľkú väčšinu poctivých poskytovateľov a armádu zamestnancov s dobrým srdcom, ktorí sa deň a noc starajú o ľudí odkázaných na pomoc a máme už aj takých, čo pre svojich klientov položili to najcennejšie – svoj život," skonštatovala.



Prihlásiť pracovníka sociálnych služieb na ocenenie je možné od štvrtka (15. 4.). Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom galavečere 21. septembra v Starej tržnici v Bratislave. Autorom ceny, sklenenej plastiky, ktorú získavajú víťazi kategórií, je študent tretieho ročníka Katedry úžitkového umenia VŠVU Dominik Pirháč. Tvárou kampane podľa Ghannamovej zostáva Emília Vášáryová.



Anketa Dobré srdce má deväť kategórií. Okrem kategórií opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, ďalší odborný pracovník v sociálnych službách je to aj manažér v sociálnych službách, dobrovoľník, ale aj samotný poskytovateľ sociálnych služieb. Ďalej sú tam kategórie novinár o sociálnych službách, filantrop a fundraiser pre sociálne služby. Deviatou kategóriou je Dobré srdce za výnimočný počin pre sociálne služby.