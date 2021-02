Asociácia priemyselných zväzov má výhrady k platnosti COVID automatu

Bratislava 5. februára (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) vníma negatívne, že COVID automat má vstúpiť do platnosti už o niekoľko dní a zamestnávatelia stále nemajú v rukách vykonávací predpis v podobe vyhlášky k testovaniu zamestnancov v "čiernej zóne" a k povinnostiam či právam, ktoré z toho pre firmy vyplývajú.



"Je preto namieste uvažovať o týždennom posune, keďže vieme, že v čiernej zóne budeme ešte niekoľko týždňov. Tých pár dní zdržania, ktoré by sme mohli využiť na komunikáciu, by celej veci len prospelo," uviedol pre TASR generálny sekretár APZ Andrej Lasz.



APZ zároveň kritizuje, že štát neprišiel s jasným signálom, či kapacity na testovanie budú dostatočné. Mnohé samosprávy už naznačili, že ich možnosti sa pomaly míňajú. "Predpokladáme, že tie firmy, ktoré si to môžu dovoliť, budú svojich zamestnancov testovať samy, tá druhá skupina sa bude musieť spoľahnúť na verejné kapacity. Sú to výdavky, ktoré veľké firmy aj napriek podpore štátu stále rátajú v desaťtisícoch eur," podotkol Lasz.



Podľa neho je ale dôležité, že priemysel nedostal stopku a môže ďalej vyrábať. Zatvorenie ekonomiky by pre Slovensko podľa APZ znamenalo straty, ktoré by z časového hľadiska ďaleko presiahli trvanie pandémie nového koronavírusu.



Na margo nariadenia vlády, aby firmy umožnili home office tým zamestnancom, ktorých charakter práce to umožňuje, Lasz uviedol, že v priemyselných firmách to zaviedli už dávno. Cieľom je minimalizácia počtu ľudí na pracovisku na najnižšiu možnú mieru.