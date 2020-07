APZ naďalej požaduje zmrazenie minimálnej mzdy na súčasnej úrovni

Bratislava 16. júla (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) vníma návrh rezortu práce zvýšiť minimálnu mzdu od budúceho roka na 620 eur za negatívny. Stále požaduje jej zmrazenie na súčasnej úrovni 580 eur.



"Minimálna mzda by mala byť v prvom rade nástrojom na zvyšovanie životnej úrovne nízkopríjmových skupín, uvažovať by sme preto mali o zvýšení ich čistého príjmu," uviedla v stanovisku pre médiá APZ.



Na Slovensku však výška minimálnej mzdy ovplyvňuje výšku odmeny aj tým, ktorí už dnes zarábajú nadpriemerne. Dôvodom je jej napojenie na ďalšie zložky mzdy. "Zvyšovanie preto považujeme vzhľadom na rozsah ekonomickej krízy za riskantné. Firmám to zvýši ročné náklady o desiatky miliónov eur. Mnohé, i silné firmy, v súčasnosti vyrábajú na menej než 50 %. Dôvodom je absencia nových projektov, nie sú zákazky, žijú v neistote," upozorňuje generálny APZ Andrej Lasz s tým, že nezamestnanosť môže ku koncu roka atakovať hranicu až 20 %.



V prípade návrhu ministerstva týkajúceho sa štartovacej minimálnej mzdy APZ uviedla, že ak má ísť o nástroj, ktorý podporí dlhodobo nezamestnaných v uplatnení sa na trhu prácu, môže ísť o dobrý krok. "Zvýši sa šanca, že im zamestnávateľ dá príležitosť, kým získajú späť svoje pracovné návyky a prinesú firme požadovanú produktivitu," dodala APZ.