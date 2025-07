APZD a SAPI reagujú na plánované zmeny odchýlok v zúčtovaní elektriny

Bratislava 22. júla (TASR) - Plánované zmeny Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo výpočte platby za odchýlky elektriny sa prejavia na znížení pracovných miest na Slovensku a rovnako aj zastavia investície do technológií, ktoré v iných krajinách pomáhajú znižovať koncovú cenu elektriny. Upozornili na to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI). ÚRSO všetky obavy vníma, preto zvažuje posunutie týchto zmien až na september 2025.



Napriek tomu, že vysoké ceny energií sú najväčším problémom slovenského priemyslu, tak ÚRSO navrhuje opatrenie, ktoré ich podľa asociácií ešte zvýši, pričom to vyvoláva dojem skrytej konsolidácie, keď firmy zaplatia viac, aby štát získal dodatočné príjmy. „K tomuto návrhu platieb za odchýlky už štandardne ÚRSO nepredložil žiadnu analýzu, iba počas leta oznámil, že ich zmení,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Zhodnotil, že pri návrhu na zmenu poplatkov v rámci služieb flexibility úrad prekrýva výzvy na odbornú diskusiu prísľubmi nižších cien pre domácnosti. Firmy však z dôvodu nákladov na energie neotvoria nové pracovné miesta, ale práve naopak ich už rušia. „Náklady na energie sú aj po doznení energetickej krízy z rokov 2022 až 2023 jednou z veľkých bariér pre tvorbu nových pracovných miest na Slovensku. Drahé energie totiž predražujú výrobu tovarov na Slovensku, takže je mimoriadne náročné konkurovať výrobcom nielen z Ázie, ale aj z členských štátov EÚ,“ priblížil generálny sekretár APZD Andrej Lasz s tým, že plánované poplatky ešte viac prehĺbia konkurenčnú nevýhodu, pričom sa obáva, že sa výroba zo Slovenska začne presúvať do iných krajín.



Tieto zmeny podľa SAPI nezasiahnu len priemysel, ale cez zastavenie investícií do inovatívnych technológií, ako sú napríklad batériové úložiská, aj slovenské domácnosti. Karaba upozornil, že krajiny, ktoré na rozdiel od Slovenska podporujú rozvoj využívania moderných energetických riešení a obnoviteľných zdrojov energie, majú nižšie ceny elektriny aj pre priemysel. Vláda by mala venovať viac pozornosti tomu, ako ÚRSO pristupuje k tvorbe cien elektriny. Zásadný pokles cien elektriny sa totiž v najbližších rokoch neočakáva.



„Reálny priestor je len v poplatkoch, ktoré sú súčasťou koncovej ceny. To je aj kľúčový spôsob, ako vytvoriť priestor pre investície do moderných technológií vrátane batériových úložísk a zelených zdrojov, ktoré všade v Európe pomáhajú bojovať s vysokými cenami energií,“ uzavrel Karaba.



ÚRSO minulý týždeň zdôraznil, že touto zmenou chce zakročiť voči špekulatívnym praktikám obchodníkov, ktorí úmyselne spôsobujú odchýlky v energetickej sústave a obohacujú sa na úkor iných odoberateľov. Naďalej pokračuje v odborných diskusiách s účastníkmi trhu s cieľom analýzy možných vplyvov opatrení na všetkých týchto účastníkov. Preto zvažuje posun platnosti týchto opatrení na 1. september 2025. Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz aktuálne pre TASR reagoval, že nové pripravované pravidlá prinášajú transparentnosť a spravodlivosť plne v súlade s európskymi štandardami, ktoré platia aj v iných vyspelých štátoch EÚ.