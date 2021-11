APZD chce kontrolovať COVID pasy zamestnancov

Bratislava 9. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) si uvedomujú závažnosť súčasnej pandemickej situácie a na jej zlepšenie navrhli niekoľko opatrení. Tie sa týkajú uvoľnenia režimu pre zaočkovaných, rozšírenie právomoci zamestnávateľom pri kontrole COVID pasov a testovanie zamestnancov na ich náklady. Všetky tieto opatrenia by mali byť zavedené už od bordovej fázy okresu, informovala v utorok APZD.



"Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy počas celého obdobia pandémie vykonávali kroky nad rámec svojich zákonných povinností – na svojich pracoviskách zavádzali prísnejšie opatrenia, realizovali testovanie a očkovanie zamestnancov. Všetko s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov," uviedla APZD. Na zlepšenie pandemickej situácie je podľa asociácie treba dôsledne dodržiavať princíp "vakcína je sloboda", čo by v praxi znamenalo plné uvoľnenie všetkých činností pre očkovaných ľudí. "Sme názoru, že môže významne prispieť k motivácii podstúpiť očkovanie u osôb, ktoré tak doteraz neurobili," uviedla APZD.



Zvýšenie motivácie podstúpiť očkovanie u zvyšnej časti populácie je podľa asociácie možné aj testovaním zamestnancov na ich náklady. V prípade, že by testovanie malo byť hradené firmami, sa podľa APZD tento efekt nedosiahne. Dôležitý je pre zamestnávateľov aj prehľad o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19 u svojich pracovníkov. Iba ak budú mať možnosť, nie povinnosť, kontrolovať COVID pasy získajú zamestnávatelia podľa asociácie možnosť účinne zavádzať protipandemické opatrenia, ak by to aktuálny vývoj chorobnosti na ich pracovisku vyžadoval.



Niektoré z týchto opatrení už avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Vláda chce tiež podľa premiérových slov zmeniť legislatívu tak, aby firmy mohli zistiť, či je ich zamestnanec očkovaný, testovaný, alebo po prekonaní ochorenia COVID-19. "A ak nie je ani jedno z toho, tak v takom prípade sa môže rozhodnúť, že týchto zamestnancov bude testovať, v takom prípade im je povinný toto testovanie dvakrát do týždňa zabezpečiť," povedal premiér. O návrhoch bude rokovať na svojom najbližšom zasadnutí vláda.