APZD: Firmy získali za duálne vzdelávanie 7,5 milióna eur

Bratislava 1. júla (TASR) – Počet firiem, ale najmä žiakov, ktorí sa zapojili do duálneho vzdelávania, sa každoročne zvyšuje. Tento a vlaňajší rok sú v počte žiakov najúspešnejšie od spustenia tohto systému vzdelávania. Na každého z nich dostane zamestnávateľ od 300 do 1000 eur podľa kategórie podniku, upozornila v piatok Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Za oprávnené výdavky, ktoré zamestnávatelia dávajú pre žiakov v praktickom vyučovaní, dostanú v tomto roku firmy 7,5 milióna eur, uviedla APZD.



Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už po štvrtý raz vypláca peniaze za praxujúcich žiakov, pravidelne na konci školského roka. Finančné prostriedky môžu firmy použiť na stravovanie, cestovanie, príspevok na ubytovanie, ochranné pomôcky, personálne náklady, ale aj na podnikové štipendium či odmenu za produktívnu prácu pre takéhoto stredoškoláka.



"Priamy príspevok je veľká pomoc na udržanie duálneho vzdelávania a perspektívne aj pre riešenie trhu práce na Slovensku," uviedol Andrej Lasz, generálny sekretár asociácie. "Dokopy sa už takto podporili tisícky firiem sumou viac ako 20 miliónov eur, pričom finančné prostriedky na duálne vzdelávanie dostanú po štvrtý raz. Teší nás, že sa predovšetkým darí zapájať do duálu viac žiakov i viac podnikov," dodal.



Výsledky duálneho vzdelávania, čiže praktickej prípravy na získanie vyžadovaných schopností a zručností na výkon povolania, sú podľa APZD výborné. Zamestnanosť týchto absolventov je až 90 %, pričom ich mzda je zhruba o 17 % vyššia ako u porovnateľných spolužiakov, ktorí si prax neodskúšali. Len 51 dní trvá, kým si nájdu absolventi duálneho vzdelávania prácu na trvalý pracovný pomer, pričom najviac sa ich uplatní v priemyselnej výrobe (24 %), 21 % vo veľko- a maloobchode a osem percent v ubytovacích a stravovacích službách.