APZD nesúhlasí, aby zamestnávateľ musel prispievať na šport detí

Bratislava 16. októbra (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) nesúhlasí s návrhom na zavedenie povinnosti pre firmy nad 49 zamestnancov poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Takúto povinnosť má priniesť zmena Zákonníka práce z dielne koaličnej SNS, o ktorej má rokovať parlament. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca by mal zamestnávateľ poskytovať za podobných podmienok ako rekreačné poukazy. V stredu o tom informoval špecialista komunikácie APZD Marcel Valocka.



"Tento návrh považujeme za nekoncepčný, najmä v kontexte prijatého konsolidačného balíčka, ktorý zvýšil dane, odvody a zaviedol daň z finančných transakcií. Aktuálny návrh, o ktorom rokuje parlament, pridáva k týmto záťažiam ďalšie neprimerané bremeno a môže byť pomyselným klincom do rakvy, ktorý výrazne ohrozí schopnosť firiem ďalej fungovať," uviedol Valocka.



Asociácia upozornila, že návrh bol predložený bez diskusie so sociálnymi partnermi a bez analýzy dosahov na podnikateľské prostredie. "Len prehlbuje už beztak náročnú situáciu, v ktorej sa firmy nachádzajú, a ďalej zhoršuje podmienky v podnikateľskom prostredí. Dôrazne s ním nesúhlasíme a považujeme ho za škodlivý pre dlhodobú stabilitu firiem na Slovensku," doplnil Valocka.



Povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov by mala priniesť novela Zákonníka práce z dielne koaličnej SNS. Nová regulácia by sa mala týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Návrh poslanci Národnej rady (NR) SR na septembrovej schôdzi posunuli do druhého čítania.



Návrh novely podľa jej predkladateľov podporuje účasť detí na organizovaných športových podujatiach, čím sa podporí nielen ich fyzický, ale aj psychický rozvoj. V návrhu pritom poukázali na analýzy súčasných trendov v oblasti verejného zdravia a zistenia, ktoré podľa predkladateľov novely naznačujú, že nedostatočná fyzická aktivita môže viesť k nárastu obezity a cukrovky u detí.