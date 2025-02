APZD: SR bude suverénne najzasiahnutejšou krajinou, ak USA zavedú clá

Bratislava 3. februára (TASR) - V prípade, že Spojené štáty americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa pristúpia k zavedeniu obchodných opatrení na Európsku úniu (EÚ), Slovensko bude suverénne najzasiahnutejšou krajinou. Jedným z najdotknutnutejších sektorov bude automobilový priemysel, ktorý by v prípade zvýšenia ciel zaznamenal stratu až do výšky 300 miliónov eur ročne. Upozornila na to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá v tejto súvislosti zdôraznila aj hroziacu stratu pracovných miest v domácej ekonomike.



"Pokiaľ Donald Trump zavedie obchodné clo aj voči EÚ, slovenské podniky budú nútené čeliť dramatickému predraženiu svojich výrobkov, čo zníži ich predaj na americkom trhu a ohrozí stovky pracovných miest na Slovensku. Ak dôjde k zavedeniu 10 % ciel na európske automobily, slovenské autá na americkom trhu zdražejú a ich predaj môže klesnúť o 6 % až 9 %. Len v tomto segmente by to znamenalo stratu exportu na úrovni 150 miliónov eur až 300 miliónov eur ročne," uviedol generálny sekretár asociácie Andrej Lasz po tom, ako USA minulý týždeň oznámili zavedenie ciel na Kanadu, Mexiko a Čínu.



Prepad dopytu po výrobkoch domáceho automobilového sektora by podľa odborníkov ohrozil tisíce pracovných miest. Lasz zdôraznil, že automobilky a ich dodávatelia sú kľúčovými zamestnávateľmi, najmä v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Ak clá pribrzdia export, prví dotknutí budú podľa neho pracovníci vo výrobe. V tejto súvislosti odhadol, že pokles vývozu o štyri percentá môže zvýšiť celkovú nezamestnanosť na Slovensku o 0,2 až 0,5 percentuálneho bodu.



Asociácia vyčíslila, že v prípade, že by sa obchodné vojny prehĺbili, do konca roka 2029 by mohol slovenský export klesnúť až o 4,4 miliardy eur.



Navyše, pre odstúpenie USA od Parížskej klimatickej dohody nemusia tamojšie firmy dodržiavať prísne emisné limity, čo podľa asociácie zlacňuje ich výrobu. "Európski výrobcovia tak budú čeliť dvojitému úderu. Ich produkty budú na americkom trhu drahšie z dôvodu ciel a zároveň budú v nevýhode oproti domácim firmám, ktoré majú voľnejšie ruky pri znižovaní nákladov. Vyzerá to tak, že európsky priemysel čakajú veľmi ťažké roky," doplnil Lasz.



Na problém upozornil v priebehu minulého týždňa aj slovenský minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD): "Slovenskému vývozu do USA dominujú autá. Vyviezli sme do USA produkciu asi za 4,5 miliardy eur, z čoho 90 % tvoria stroje a automobily. V rámci krajín V4 má Slovensko najväčší podiel exportu do Spojených štátov, a to až 5,8 %. Je teda veľmi dôležité, či budú zo strany USA zavedené colné tarify."