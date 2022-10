APZD: Súčasný cenový nárast materiálov a energií je pre firmy výzvou

Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenský priemysel za krátky čas v rýchlom slede zasiahlo hneď niekoľko kríz - pandemická, materiálová, energetická, ktoré sa navzájom prelínajú. Súčasný, niekoľkonásobný cenový nárast materiálov a energií je pre firmy obrovskou výzvou. Uviedol to Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



Zdôraznil, že kým obyvateľstvo čelí takmer 14-percentnej inflácii, priemyselná inflácia v cenách výrobných vstupov je podľa Štatistického úradu SR na 40 percentách. Pretrvávajú aj problémy v dodávkach materiálov, podniky často prerušujú a odstavujú výrobu pre chýbajúce súčiastky.



Je podľa neho dôležité, aby Slovensko držalo krok s ostatnými európskymi krajinami. Slovenský priemysel prioritne vyrába pre zahraničné trhy, je svetový a silne exportne orientovaný. Preto je dôležité, aby slovenské firmy mali porovnateľné podmienky na úrovni iných priemyselných krajín EÚ a stáli tak na rovnakej štartovacej čiare. Ak sa napríklad rieši kompenzačný mechanizmus pre vysoké ceny energií, musí byť predvídateľný a musí zahŕňať malé, stredné i veľké firmy.



"Nechceme sa stavať do pozície odborníka na všetko. Chceme ísť do hĺbky v témach, ktoré sú nám blízke. Rozhodli sme sa preto vymedziť a zadefinovať si základné kľúčové témy, na ktoré sa ideme orientovať. Sú nimi priemyselná výroba, vrátane inovácií a výskumu, doprava, vzdelávanie a trh práce, obnoviteľné zdroje a životné prostredie. Na ich základe už tvoríme legislatívnu stratégiu ďalšieho rozvoja priemyslu a dopravy," spresnil víziu a smerovanie APZD prezident asociácie Alexej Beljajev.



APZD reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 1500 firiem a 180.000 zamestnancov. Je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj Aliancie sektorových rád Slovenska.



Členskými zväzmi APZD sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR a Slovenská bioplynová asociácia.