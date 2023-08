Aramco zvyšuje výplaty vláde a investorom na viac ako 29 miliárd USD

Rijád 7. augusta (TASR) - Saudskoarabský štátny ropný gigant Saudi Aramco zvýšil výplaty vláde aj investorom o viac ako polovicu. To pomôže naplniť štátnu pokladnicu, o ktorej sa predpokladalo, že tento rok skočí s deficitom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Celková výplata bude podľa vyhlásenia spoločnosti predstavovať 29,4 miliardy USD (26,86 miliary eur) vrátane novej dividendy spojenej s výkonom. To je nárast oproti bežnej dividende vo výške 18,8 miliardy USD pred rokom. K zvýšeniu dividend došlo napriek tomu, že zisk spoločnosti v 2. štvrťroku 2023 klesol o viac ako tretinu v dôsledku nižších cien ropy ako vlani.



Saudi Aramco je kľúčovým zdrojom príjmov pre saudskú vládu, ktorá minulý týždeň oznámila, že jej rozpočtový deficit sa v 2. štvrťroku prehĺbil po zvýšení výdavkov na sociálne dávky a mnohomiliardové projekty určené na diverzifikáciu ekonomiky od ropy.



Saudský ropný gigant nasledoval ostatných zahraničných producentov ropy pri zvyšovaní výplat akcionárom, aj keď ich zisky klesali. Ceny ropy sa tento rok znížili z minuloročných maxím, keď komoditnými trhmi otriasla ruská invázia na Ukrajinu.



"Druhý štvrťrok 2023 bol charakterizovaný pokračujúcou globálnou ekonomickou neistotou a kolísaním trhov," povedal generálny riaditeľ Saudi Aramco Amín Násir v rozhovore s novinármi. To, samozrejme, ovplyvnilo ceny energií, ale Aramco dosiahlo silné zisky vďaka našej lacnej výrobe, vysokej spoľahlivosti dodávok a silnému dopytu po našich produktoch."



Saudská Arábia, líder Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), spolu s Ruskom tlačia na alianciu OPEC+, aby predĺžila obmedzenie ťažby do konca roka.



Aramco dodáva na trhy najmenej ropy od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Arabské kráľovstvo totiž v júli dobrovoľne znížilo produkciu o jeden milión barelov (159 litrov) denne a minulý týždeň toto rozhodnutie predĺžilo do konca septembra. Uviedlo pritom, že v prípade potreby ho môže dokonca prehĺbiť. Ceny ropy v reakcii na to vzrástli.



Denná produkcia Saudskej Arábie je v súčasnosti približne 9 miliónov barelov denne, čo je hlboko pod jeho dennou kapacitou 12 miliónov barelov/deň.



Saudskoarabské snahy o stabilizáciu trhov s ropou pomohli vytlačiť cenu Brentu späť na približne 85 USD za barel.



Arabské kráľovstvo potrebuje získať hotovosť na financovanie rastových plánov korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý chce transformovať ekonomiku na technologického, turistického a rekreačného giganta.



Zvýšenie dividend pomôže saudskej vláda, ktorá vlastní najväčší podiel v Saudi Aramco, financovať jej plány a môže prilákať nových investorov na úkor konkurencie.



Aramco sa snaží zlepšiť likviditu akcií, ktoré mnohí investori predtým označili za "dlhopisové" pre ich relatívne nízke a stabilné výnosy. Prilákanie nových investorov je dôležité aj pre potenciálnu sekundárnu ponuku. Väčšina veľkých globálnych investorov odmietla totiž nakupovať akcie Aramco počas prvej verejnej ponuky (IPO) v roku 2019 s odvolaním sa na nižšie výnosy z dividend v porovnaní s podobnými akciami.



V máji však spoločnosť oznámila zavedenia novej dividendy založenej na výkone Saudi Aramco, pričom prvé peniaze boli vyplatené skôr, ako sa očakávalo vďaka rekordným ziskom v roku 2022.



(1 EUR = 1,0946 USD)