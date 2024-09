Arbitráž rozhodla v prospech fúzie U.S. Steel s Nippon Steel

Washington 25. septembra (TASR) - Americká spoločnosť U.S. Steel v stredu oznámila, že nezávislá arbitrážna rada rozhodla v prospech jej prevzatia japonským konkurentom Nippon Steel za 14,9 miliardy dolárov (13,38 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Arbitrážna rada, na ktorej zložení sa zhodli spoločnosť a odbory, konštatovala, že Nippon Steel sa zaviazal pokračovať v plnení všetkých podmienok základnej pracovnej zmluvy medzi odborovým zväzom United Steelworkers (USW) a U.S. Steel. USW v reakcii na rozhodnutie uviedol, že na jeho nesúhlase s dohodou sa nič nezmenilo. Japonská spoločnosť Nippon Steel bezprostredne nereagovala na žiadosť o vyjadrenie.



Plánované prevzatie amerických oceliarní čelí v USA silnej opozícii od oznámenia pôvodnej dohody v decembri minulého roka. Americká viceprezidentka a kandidátka demokratov do prezidentských volieb Kamala Harrisová vyhlásila, že U.S. Steel je historickou americkou spoločnosťou a mala by zostať v americkom vlastníctve. Prevzatie firmy Japoncami odmieta aj jej konkurent v boji o prezidentský úrad, republikán Donald Trump.



(1 EUR = 1,1133 USD)