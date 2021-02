Súd začal konkurzné konanie spoločnosti Arca Capital Slovakia

Bratislava 18. februára (TASR) - Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie o začatí konkurzného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia na základe návrhu veriteľa. Stalo sa tak z dôvodu, že pôvodný návrh na povolenie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bol súdom odmietnutý kvôli formálnemu pochybeniu na strane notára, informovala vo štvrtok Arca. Spoločnosť tvrdí, že plánované reštrukturalizačné konanie tým nie je nijako ohrozené.



"Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. s touto alternatívou rátala a dovoľuje si ubezpečiť všetkých jej veriteľov, že nový návrh na povolenie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bol spolu s reštrukturalizačným posudkom Okresnému súdu Bratislava I predložený už minulý týždeň a bude o ňom rozhodnuté v horizonte pár dní. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. preto čoskoro očakáva začatie reštrukturalizačného konania," uviedla firma.



Keď bude začaté reštrukturalizačné konanie spoločnosti Arca Capital Slovakia na základe jej návrhu, konkurzné konanie iniciované na základe veriteľského návrhu sa tým podľa nej automaticky preruší. "Reštrukturalizačné konanie má totiž pred konkurzným konaním prednosť, keďže reštrukturalizácia prinesie veriteľom oveľa vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok než konkurz," zdôraznila Arca. O začatí reštrukturalizačného konania chce spoločnosť Arca Capital Slovakia veriteľov "bezodkladne" informovať.