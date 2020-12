Arca Capital z policajnej razie viní bývalého spolumajiteľa P. Krúpu

Bratislava 16. decembra (TASR) – Skupina Arca Capital v súvislosti so stredajšou policajnou raziou v priestoroch Arca Capital ukazuje na bývalého spolumajiteľa Pavla Krúpu. Polícia podľa Arca Capital konala výlučne na základe jeho tvrdení a informácie o poškodzovanie veriteľov a vyvádzaní majetku zo spoločnosti odmietla.



"V rámci zásahu nebola zadržaná žiadna osoba. Samotný zásah NAKA a najmä jeho prevedenie vnímame tak trochu účelovo, avšak uvedomujeme si, že v dôsledku mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý vyvolal Pavol Krúpa, musí polícia preveriť všetky skutočnosti. Arca Capital preto poskytne maximálnu súčinnosť," uviedla spoločnosť.



Arca Capital vníma tvrdenia Krúpu, ako snahu "odkloniť pozornosť od závažných podozrení viažucich sa k jeho osobe a faktu, že on sám je významným dlžníkom skupiny Arca Capital".



Uprednostňovanie veriteľov sa malo týkať predaja spoločností Karlovarská Korunní a Ondrášovka Holding, ktoré podľa skupiny manažoval samotný Krúpa. "Táto informácia však bola okrem iného zo strany Arca Capital dementovaná v konaní pred súdom, v ktorom pán Krúpa napádal moratórium spoločnosti Arca Capital Bohemia," tvrdí Arca.



Skupina Arca Capital odmietla aj údajné vyvádzanie majetku zo skupiny. "Rovnako sme uvedené tvrdenia opakovane vyvrátili, čo preukazuje aj fakt, že do dnešného dňa existuje minimálne 14 súdnych rozhodnutí, ktoré potvrdzujú, že k žiadnemu vyvádzaniu majetku nedošlo a ani nedochádza," uzavrela Arca Capital.



Skupina Arca Capital sa dostala do finančných problémov v dôsledku pandémie a oznámila aj vstup nového investora. Vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke oznámila, že dokončuje plán uspokojenia veriteľov, ktorý je pre ňu absolútnou prioritou a čoskoro bude odprezentovaný.