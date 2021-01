Arca Investments bude mať budúci týždeň valné zhromaždenie

Bratislava 12. januára (TASR) - Arca Investments bude mať budúci pondelok (18. 1.) valné zhromaždenie, informovala o tom v utorok spoločnosť. Preberať má reorganizáciu firmy či voľbu členov dozornej rady.



"Spoločnosť spolupracuje so zahraničným partnerom a poprednými ekonomickými a právnymi expertmi z Českej republiky a Slovenska na príprave svojej reorganizácie," uviedla firma s tým, že tou bude riešiť situáciu, do ktorej sa dostala vplyvom pandémie nového koronavírusu a následných reštriktívnych opatrení.



Ako spresnila spoločnosť, reorganizáciu pripravuje tak, aby svojim veriteľom zaistila viac ako 50-percentnú návratnosť ich pohľadávok.



Okrem reorganizácie a voľby členov dozornej rady majú predstavitelia firmy hlasovať aj o zmene stanov, pričom ide o reakciu na rezignáciu dvoch členov predstavenstva. Ako spresnila firma, predseda predstavenstva bude môcť aj naďalej konať samostatne. "Fakticky však nedôjde k žiadnej zmene stanov alebo k rozšíreniu jeho právomocí. Rastislav Velič bol ako člen a od marca roku 2018 taktiež predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne," pripomenula firma.



Ako avizovala, preberať sa bude tiež návrh minoritného akcionára Petra Krištofoviča na zvolenie nového predstavenstva spoločnosti. Do neho namiesto majoritného vlastníka Rastislava Veliča navrhuje seba a Pavla Krúpu. Ani jeden z oboch navrhovaných sa však podľa tvrdení firmy na rozvoji spoločnosti nepodieľa a obaja majú voči spoločnosti nesplatené záväzky. "O návrhu minoritného akcionára budeme hlasovať rovnako ako o všetkých ostatných bodoch. Vo vedení spoločnosti však neočakávame žiadne zmeny," podotkol Velič.



Ako dodal, podľa neho je úplne nemysliteľné, aby boli do predstavenstva menované osoby, ktoré majú voči spoločnosti značné finančné záväzky a dlhodobo ju aj mediálne poškodzujú.