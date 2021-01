Arca Investments podala nový insolvenčný návrh v ČR, súd ho zamietol

Praha 21. januára (TASR) - Česko-slovenská investičná skupina Arca Capital sa pokúsila znovu otvoriť konkurzné konanie v Českej republike. Súdy na sklonku minulého roka pritom Česko ako miesto konania insolvencie zamietli. Materská spoločnosť Arca Investments však podala nový návrh na insolvenciu aj návrh na reorganizáciu. Samostatný insolvenčný návrh podala aj J&T Banka ako zabezpečený veriteľ. Mestský súd v Prahe však vzápätí návrhy na insolvenciu za takmer 19 miliárd korún (727,27 milióna eur) opäť zamietol. Informoval o tom portál E15.



Mestský súd v Prahe oba návrhy na reorganizáciu zamietol hneď v ten deň, ako sa objavili v insolvenčnom registri. Podľa sudcu Aleša Bartoša české súdy nie sú príslušné na prerokúvanie prípadu. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať.



Arca Investments má podľa dokumentu uverejneného v insolvenčnom registri 1889 veriteľov, ktorým dlhuje 18,6 miliardy Kč. Celkom 84 % záväzkov tvoria vydané zmenky. Podľa skupiny bola väčšina zmeniek predaná v Českej republike.



Arca navrhovala riešiť obrí krach reorganizáciou. Veriteľom sľubuje návratnosť najmenej polovice z celkových dlhov. S Českou republikou ako s miestom riešenia insolvencie súhlasí aj zabezpečený veriteľ J&T Banka.



"Cieľom J&T Banky je začať konkurzné konanie s Arca Investments v Českej republike, kde je rovnako možné dosiahnuť najvyššie uspokojenie všetkých veriteľov skupiny," uviedol advokát Petr Sprinz z právnej kancelárie Allen & Overy, ktorá J&T Banku zastupuje.



Naopak, bývalý akcionár Arca Capital Pavol Krúpa sa snaží presadiť insolvenciu skupiny na Slovensku. "Je to zase snaha uniknúť slovenskej jurisdikcii. Na Slovensku je zákon o reorganizácii prísnejší a dáva garanciu vyplatenia viac ako 50 % pohľadávok. Zároveň je to snaha uniknúť z dohľadu slovenských orgánov a polície," reagoval na najnovší insolvenčný návrh Krúpa, ktorý voči svojej bývalej skupine uplatňuje množstvo pohľadávok. Slovenská polícia uskutočnila v decembri raziu v bratislavských kanceláriách skupiny.



Krátkodobé zmenky skupiny Arca kúpil rad drobných investorov, spotrebných a bytových družstiev. Celkom 100 miliónov Kč investovalo do zmeniek skupiny podľa insolvenčného návrhu olomoucké arcibiskupstvo. Vyše 63 miliónov Kč vložil do jej zmeniek Syndikát novinárov Českej republiky.



Prípad Arca Capital patrí medzi najväčšie bankroty v histórii českých a slovenských insolvencií. Napríklad pôvodná lotériová spoločnosť Sazka, ktorá skrachovala v roku 2011, mala záväzky vo výške zhruba 10 miliárd Kč.



(1 EUR = 26,125 CZK)