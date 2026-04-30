ArcelorMittal daroval 600 ton ocele na projekt sály v Bielom dome
Trump ešte vlani na jeseň nariadil zbúranie východného krídla Bieleho domu, aby sa tak vytvoril priestor na výstavbu novej sály, čo vyvolalo v krajine kritiku.
Autor TASR
Luxemburg 30. apríla (TASR) - Spoločnosť ArcelorMittal darovala 600 ton ocele na projekt výstavby tanečnej sály v Bielom dome, ktorý podporuje americký prezident Donald Trump, oznámil vo štvrtok jej finančný riaditeľ Genuino Christino. Koncern má za sebou dlhú históriu darov pre ikonické budovy a projekty po celom svete, ktoré demonštrujú pevnosť a flexibilitu jeho ocele, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump ešte vlani na jeseň nariadil zbúranie východného krídla Bieleho domu, aby sa tak vytvoril priestor na výstavbu novej sály, čo vyvolalo v krajine kritiku. Prezident však trval na tom, že Biely dom takúto miestnosť potrebuje na štátne večere či iné významné udalosti. Trump už skôr vyhlásil, že odhadované náklady vo výške 400 miliónov dolárov (341,71 milióna eur) budú hradené zo súkromných darov. Podľa Reuters je plánovaná sála s rozlohou 8360 štvorcových metrov najväčším stavebným projektom v sídle prezidenta USA za posledné desaťročia.
(1 EUR = 1,1706 USD)
