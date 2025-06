ArcelorMittal mení plány pre „zelenú“ oceľ v nemeckých závodoch

Brémy 19. júna (TASR) - Oceliarska spoločnosť ArcelorMittal vo štvrtok oznámila, že mení svoje plány pre výrobu tzv. zelenej ocele v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Spoločnosť pritom uviedla, že vzhľadom na situáciu na trhu a nedostatočnú ekonomickú životaschopnosť výroby ocele so zníženými emisiami oxidu uhličitého (CO2) nie je možné pokračovať v investíciách.



ArcelorMittal je povinný o tom oficiálne informovať nemeckú vládu, keďže jeho zmluva s vládnou o financovaní vo výške 1,3 miliardy eur stanovila začiatok stavebných prác na projekte do júna 2025.



Oceliarska spoločnosť sa teraz zameria na plánovanie výstavby elektrických oblúkových pecí v severonemeckom meste Brémy a východonemeckom Eisenhüttenstadte, aby bola pripravená na to, keď sa tam tento typ výroby stane ekonomicky životaschopným.



Nové zariadenia majú dlhodobo využívať zelený vodík - teda vodík vyrábaný s použitím elektriny z obnoviteľných zdrojov.