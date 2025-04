ArcelorMittal plánuje zrušiť 600 pracovných miest vo Francúzsku

Paríž 23. apríla (TASR) - Spoločnosť ArcelorMittal, druhý najväčší výrobca ocele na svete, v stredu oznámila, že plánuje zrušiť približne 600 pracovných miest vo Francúzsku. Je to reakcia na krízu v európskom oceliarskom sektore. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Strata pracovných miest sa dotkne siedmich lokalít v severnom Francúzsku, kde oceliarsky gigant zamestnáva približne 7100 ľudí.



Šéf ArcelorMittal pre Francúzsko Bruno Ribo uviedol, že „ťažké rozhodnutie“ je dôsledkom krízy, ktorá zasiahla európsky oceliarsky priemysel. Spresnil, že dve tretiny škrtov sa uskutočnia vo výrobe a zvyšok v podporných funkciách. Zatiaľ je však príliš skoro povedať, či pôjde alebo nepôjde o nútené odchody, dodal.



Európsky kovopriemysel už roky zápasí s celosvetovou nadprodukciou a v súčasnosti je aj pod tlakom nových ciel vo výške 25 % na dovoz do USA.



ArcelorMittal už vo februári oznámil plány na presun niektorých podporných funkcií z Európy do Indie a pozastavil svoje investície do dekarbonizácie v celej Európe. Čaká totiž na konkrétne opatrenia Európskej komisie po prezentácii jej plánov pre oceliarsky priemysel.



Komisia minulý mesiac oznámila ďalšie financie na podporu dekarbonizácie výroby ocele a opatrení na ochranu trhu. Zatiaľ však odložila zavedenie odvetných opatrení za americké clá na oceľ, keďže Trumpova administratíva naznačila, že je otvorená rozhovorom.