Architekti pracujú na štúdii pre obnovu bývalého gymnázia na Sekieri

Zvolen 13. júla (TASR) - Príprava obnovy zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene pokračuje. „Architekti momentálne pracujú na dopracovaní štúdie a budú pokračovať prípravou dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako dodala, krajskí poslanci na svojom rokovaní odsúhlasili model, ktorý by mala akceptovať banka na poskytnutie komerčného úveru. Z neho bude podľa hovorkyne rekonštrukcia financovaná. „Schválené boli rámcové podmienky zmluvy medzi krajom a Rozvojovými službami budov BBSK o nájme nekomerčných priestorov, ktoré zabezpečia lepšiu garanciu banke, a teda lepšie úverové podmienky na zabezpečenie projektu,“ pripomenula.



Premena budovy sa zrealizuje z písmena H na číslicu 8. Zmeny čakajú aj jej funkčné využitie. Podľa víťazného architektonického návrhu by mali byť v interiéri zariadenie sociálnych služieb s vlastným zeleným átriom, denný stacionár, obchody, služby, priestory na vzdelávanie či komunitné centrum. „O postupe projektu by sme opätovne radi informovali aj verejnosť, predbežne na jeseň plánujeme ďalšie stretnutie s ľuďmi z lokality sídliska Sekier-Lipovec,“ poznamenala Štepáneková.



Víťazný návrh podľa BBSK najlepšie naplnil lokalitný program, rovnako zaujal svojím jasným dispozičným riešením. „Náš návrh počíta s tým, že budova by sa mohla stať centrom sídliska. Má potenciál na to, aby priťahovala ľudí. Myslíme si, že je dobre, aby pred budovou vznikol park plný vybavenia pre mamičky s deťmi, pre tínedžerov a športovcov, ktorí tam môžu tráviť voľný čas. Zaujímavý parkový priestor môže vzniknúť aj smerom ku kostolu,“ zhrnul architekt Benjamín Brádňanský z víťazného ateliéru. „Celá revitalizácia budovy a areálu je odhadovaná na 4,2 milióna eur, v ideálnom prípade by mohla byť ukončená do konca roka 2022,“ dodala Štepáneková.