Architektonická súťaž na Spartakovskú ulicu v Trnave už má víťaza

Trnava 15. novembra (TASR) – Nájomné bývanie, prenajímateľné komerčné priestory a zázemie pre obyvateľov by mal priniesť nový mestský blok bytov na Spartakovskej ulici v Trnave. Mesto už pozná víťaza architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo v júli tohto roka. Komplex má vyrásť na mestských pozemkoch. Víťazný návrh do súťaže predložil ateliér Sadovsky & Architects a Marko & Placemakers z Bratislavy, celkovo sa prihlásilo 15 autorských kolektívov.



Cieľom bolo vybrať spracovateľa najlepšieho návrhu komplexného riešenia priestoru s výmerou 23.500 m v lokalite Vozovky. Zámerom je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi a udržateľnou dopravnou aj technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB). Predpokladaná cena stavby je 32 miliónov eur.



Podľa poroty so zástupcami Slovenskej komory architektov a mesta víťaz vypracoval vizualizovanú predstavu o "romantickej (v dobrom slova zmysle) Trnave". Uviedla, že hmotové a výškové usporiadanie vykazuje vysokú mieru rešpektu k existujúcej zástavbe rodinných domov. Porota konštatovala aj dobrý odhad celkovej mierky. Pomer objemov, odstupov, zelene, spevnených plôch verejných priestorov, spolu s areálom škôlky vytvára harmonický celok.



Primátor Peter Bročka pred časom na sociálnej sieti uviedol, že "ak chce Trnava zvýšiť dostupnosť kvalitného nájomného bývania a s tým súvisiacej udržateľnej mestotvorby, musí sa stať relevantným hráčom na trhu s novými bytmi".



V troch pripravovaných zónach v Trnave vznikne v priebehu desiatich rokov potenciál zdvojnásobiť aktuálny fond mestských nájomných bytov. Konkurenčná výhoda samosprávy podľa neho je jasná. "Nulové či minimálne náklady na pozemok, kontrola nad územným plánom, výhodnejšie financovanie a možnosť dlhodobého splátkového kalendára, bez developerského tlaku na rýchly obrat a zisk," uviedol. Z toho podľa neho vyplývajú výhody uprednostniť kvalitu života, získať väčšie výmery bytov, kvalitnejší verejný priestor s dôrazom na integrované sociálne a rodinné funkcie ako škôlka, seniorské služby a podobne a tiež realizovať bytový mix, zohľadňujúci spoločenské potreby.



Teraz bude podľa primátora nasledovať začiatok prípravy projektovej dokumentácie a podkladov pre úpravy územného plánu. Termín začiatku výstavby mesto zatiaľ nezverejnilo. V súčasnosti sa v lokalite nachádza zastaraný unimobunkový komplex administratívy a služieb.