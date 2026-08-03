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Architektúra s vášňou pre automobily
Existujú domy, v ktorých sa garáž nenápadne stráca vo fasáde.
Autor OTS
Bratislava 3. augusta (OTS) - V tomto krakovskom projekte nad Vislou sa stala zámerne zdôrazneným prvkom kompozície. Dve široké grafitové plochy brán podčiarkujú horizontálnu kompozíciu fasády a po prekročení prahu vedú do interiéru, ktorý viac pripomína súkromné automobilové štúdio než bežné parkovacie miesto.
Bieloba, antracit a teplé odtiene obkladov vytvárajú pokojnú, vyváženú farebnú paletu. Veľké presklené plochy zakryté žalúziami dodávajú budove ľahkosť, zatiaľ čo rovná strecha a masívne rámy zdôrazňujú jej modernistický charakter. V tomto kontexte garáž nepôsobí ako náhodný prvok. Je súčasťou reprezentatívnej prednej časti domu – rovnako dôležitou ako vchod, okná či zeleň, ktorá ho obklopuje.
V prípade dvojgaráže je to dôležité najmä preto, že dve veľké brány zaberajú značnú časť fasády. V tomto prípade boli použité dve nezávislé segmentové brány UniTherm značky WIŚNIOWSKI, každá s vlastným pohonom. Vďaka tomu môžu členovia domácnosti otvoriť len vybrané miesto a vojsť autom bez toho, aby z neho museli vystúpiť. Je to jednoduché riešenie, ktoré oceníte najmä v daždi, po zotmení a počas zimných rán.
Grafitová farba brán ladí s farbou rámov, sokla a omietky, vďaka čomu je garáž neoddeliteľnou súčasťou domu.
Zvonku tvoria brány jednoliate, usporiadané plochy. Ich grafitová farba ladí s odtieňom okenných rámov a tmavej časti fasády. Keď sú brány zatvorené, takmer splývajú so stenou a horizontálne delenie panelov jemne predlžuje stavbu.
Dva samostatné pohony poskytujú voľnosť pri každodennom používaní. Otvorenie iba jednej brány obmedzuje dobu, počas ktorej je vnútorný priestor priamo prepojený s okolím, a tým aj zbytočnú výmenu ovzdušia. V garáži, ktorá je súčasťou hlavnej budovy domu, ide o detail, ktorý prispieva k tepelnému komfortu a umožňuje prispôsobiť pohyb aktuálnym potrebám – či už ide o jazdu autom, motorkou alebo drobné údržbárske práce.
Za minimalistickým vzhľadom sa skrývajú riešenia navrhnuté špeciálne pre garáž integrovanú do hlavnej budovy. Brány UniTherm využívajú panely INNOVO s hrúbkou 60 mm. Dopĺňa ich systém tesnení: medzipanelových, bočných, horných a dolných. Spoločne pomáhajú obmedziť únik tepla a prúdenie chladného vzduchu, čo je dôležité najmä vtedy, keď garáž susedí s vykurovanou časťou domu a používa sa po celý rok.
V paneli je plech v oblasti upevnenia prvkov viackrát ohýbaný, čo zvyšuje stabilitu spojov. Konštrukciu modelu dopĺňajú okrem iného ochranné prvky proti následkom prasknutia lán a pružín, bezpečný tvar panelov a ochrana proti preťaženiu v automatickej verzii. Práve takéto riešenia, ktoré sú v bežnom živote neviditeľné, rozhodujú o tom, či veľká brána funguje spoľahlivo, ticho a bezpečne.
Interiér garáže má atmosféru súkromného automobilového štúdia: geometrické osvetlenie zvýrazní auto aj motocykel.
Po otvorení brán ustupuje technická precíznosť emóciám. Zelené BMW a čierny motocykel tvoria výraznú dvojicu a sústava šesťuholníkových LED svietidiel dodáva interiéru charakter moderného detailingového štúdia. Svetlo, ktoré sa rozptyľuje na viacerých úsekoch, zvýrazňuje línie karosérie, zmierňuje ostré tiene a uľahčuje údržbu vozidiel.
Leštená, fŕkaná podlaha odráža geometrické odblesky, čím umocňuje dojem poriadku. Tmavý strop zakrýva inštalácie, sivé steny tvoria neutrálne pozadie pre výraznú zelenú farbu vozidla a svetlé povrchy brán z vnútornej strany rozjasňujú zadnú časť miestnosti. Každý materiál tu plní nielen estetickú, ale aj praktickú úlohu.
Najväčšou hodnotou tohto projektu nie je žiadny jednotlivý efektný detail, ale spojitosť všetkých rozhodnutí. Architektúra domu, farba brán, automatizácia a interiérový dizajn tvoria jeden celok. Garáž je praktickým prechodným priestorom medzi cestou a domom, ale aj miestom pre koníčky – môžete tu zaparkovať, postarať sa o vozidlo, pripraviť motocykel na sezónu alebo sa jednoducho na chvíľu zastaviť pri svojom obľúbenom vozidle.
Dom navrhnutý s dôslednosťou
Bieloba, antracit a teplé odtiene obkladov vytvárajú pokojnú, vyváženú farebnú paletu. Veľké presklené plochy zakryté žalúziami dodávajú budove ľahkosť, zatiaľ čo rovná strecha a masívne rámy zdôrazňujú jej modernistický charakter. V tomto kontexte garáž nepôsobí ako náhodný prvok. Je súčasťou reprezentatívnej prednej časti domu – rovnako dôležitou ako vchod, okná či zeleň, ktorá ho obklopuje.
V prípade dvojgaráže je to dôležité najmä preto, že dve veľké brány zaberajú značnú časť fasády. V tomto prípade boli použité dve nezávislé segmentové brány UniTherm značky WIŚNIOWSKI, každá s vlastným pohonom. Vďaka tomu môžu členovia domácnosti otvoriť len vybrané miesto a vojsť autom bez toho, aby z neho museli vystúpiť. Je to jednoduché riešenie, ktoré oceníte najmä v daždi, po zotmení a počas zimných rán.
Grafitová farba brán ladí s farbou rámov, sokla a omietky, vďaka čomu je garáž neoddeliteľnou súčasťou domu.
Zvonku tvoria brány jednoliate, usporiadané plochy. Ich grafitová farba ladí s odtieňom okenných rámov a tmavej časti fasády. Keď sú brány zatvorené, takmer splývajú so stenou a horizontálne delenie panelov jemne predlžuje stavbu.
Dva samostatné pohony poskytujú voľnosť pri každodennom používaní. Otvorenie iba jednej brány obmedzuje dobu, počas ktorej je vnútorný priestor priamo prepojený s okolím, a tým aj zbytočnú výmenu ovzdušia. V garáži, ktorá je súčasťou hlavnej budovy domu, ide o detail, ktorý prispieva k tepelnému komfortu a umožňuje prispôsobiť pohyb aktuálnym potrebám – či už ide o jazdu autom, motorkou alebo drobné údržbárske práce.
Komfort zakotvený v konštrukcii
Za minimalistickým vzhľadom sa skrývajú riešenia navrhnuté špeciálne pre garáž integrovanú do hlavnej budovy. Brány UniTherm využívajú panely INNOVO s hrúbkou 60 mm. Dopĺňa ich systém tesnení: medzipanelových, bočných, horných a dolných. Spoločne pomáhajú obmedziť únik tepla a prúdenie chladného vzduchu, čo je dôležité najmä vtedy, keď garáž susedí s vykurovanou časťou domu a používa sa po celý rok.
V paneli je plech v oblasti upevnenia prvkov viackrát ohýbaný, čo zvyšuje stabilitu spojov. Konštrukciu modelu dopĺňajú okrem iného ochranné prvky proti následkom prasknutia lán a pružín, bezpečný tvar panelov a ochrana proti preťaženiu v automatickej verzii. Práve takéto riešenia, ktoré sú v bežnom živote neviditeľné, rozhodujú o tom, či veľká brána funguje spoľahlivo, ticho a bezpečne.
Interiér garáže má atmosféru súkromného automobilového štúdia: geometrické osvetlenie zvýrazní auto aj motocykel.
Od parkovacieho miesta po súkromné štúdio
Po otvorení brán ustupuje technická precíznosť emóciám. Zelené BMW a čierny motocykel tvoria výraznú dvojicu a sústava šesťuholníkových LED svietidiel dodáva interiéru charakter moderného detailingového štúdia. Svetlo, ktoré sa rozptyľuje na viacerých úsekoch, zvýrazňuje línie karosérie, zmierňuje ostré tiene a uľahčuje údržbu vozidiel.
Leštená, fŕkaná podlaha odráža geometrické odblesky, čím umocňuje dojem poriadku. Tmavý strop zakrýva inštalácie, sivé steny tvoria neutrálne pozadie pre výraznú zelenú farbu vozidla a svetlé povrchy brán z vnútornej strany rozjasňujú zadnú časť miestnosti. Každý materiál tu plní nielen estetickú, ale aj praktickú úlohu.
Dom s priestorom pre koníčky
Najväčšou hodnotou tohto projektu nie je žiadny jednotlivý efektný detail, ale spojitosť všetkých rozhodnutí. Architektúra domu, farba brán, automatizácia a interiérový dizajn tvoria jeden celok. Garáž je praktickým prechodným priestorom medzi cestou a domom, ale aj miestom pre koníčky – môžete tu zaparkovať, postarať sa o vozidlo, pripraviť motocykel na sezónu alebo sa jednoducho na chvíľu zastaviť pri svojom obľúbenom vozidle.