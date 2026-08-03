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Architektúra s vášňou pre automobily

Dve garážové brány vytvárajú spolu s fasádou pokojnú, geometrickú kompozíciu. Foto: WIŚNIOWSKI

Existujú domy, v ktorých sa garáž nenápadne stráca vo fasáde.

Autor OTS
Bratislava 3. augusta (OTS) - V tomto krakovskom projekte nad Vislou sa stala zámerne zdôrazneným prvkom kompozície. Dve široké grafitové plochy brán podčiarkujú horizontálnu kompozíciu fasády a po prekročení prahu vedú do interiéru, ktorý viac pripomína súkromné automobilové štúdio než bežné parkovacie miesto.

Dom navrhnutý s dôslednosťou


Bieloba, antracit a teplé odtiene obkladov vytvárajú pokojnú, vyváženú farebnú paletu. Veľké presklené plochy zakryté žalúziami dodávajú budove ľahkosť, zatiaľ čo rovná strecha a masívne rámy zdôrazňujú jej modernistický charakter. V tomto kontexte garáž nepôsobí ako náhodný prvok. Je súčasťou reprezentatívnej prednej časti domu – rovnako dôležitou ako vchod, okná či zeleň, ktorá ho obklopuje.

V prípade dvojgaráže je to dôležité najmä preto, že dve veľké brány zaberajú značnú časť fasády. V tomto prípade boli použité dve nezávislé segmentové brány UniTherm značky WIŚNIOWSKI, každá s vlastným pohonom. Vďaka tomu môžu členovia domácnosti otvoriť len vybrané miesto a vojsť autom bez toho, aby z neho museli vystúpiť. Je to jednoduché riešenie, ktoré oceníte najmä v daždi, po zotmení a počas zimných rán.

Grafitová farba brán ladí s farbou rámov, sokla a omietky, vďaka čomu je garáž neoddeliteľnou súčasťou domu.

Zvonku tvoria brány jednoliate, usporiadané plochy. Ich grafitová farba ladí s odtieňom okenných rámov a tmavej časti fasády. Keď sú brány zatvorené, takmer splývajú so stenou a horizontálne delenie panelov jemne predlžuje stavbu.

Dva samostatné pohony poskytujú voľnosť pri každodennom používaní. Otvorenie iba jednej brány obmedzuje dobu, počas ktorej je vnútorný priestor priamo prepojený s okolím, a tým aj zbytočnú výmenu ovzdušia. V garáži, ktorá je súčasťou hlavnej budovy domu, ide o detail, ktorý prispieva k tepelnému komfortu a umožňuje prispôsobiť pohyb aktuálnym potrebám – či už ide o jazdu autom, motorkou alebo drobné údržbárske práce.

Komfort zakotvený v konštrukcii


Za minimalistickým vzhľadom sa skrývajú riešenia navrhnuté špeciálne pre garáž integrovanú do hlavnej budovy. Brány UniTherm využívajú panely INNOVO s hrúbkou 60 mm. Dopĺňa ich systém tesnení: medzipanelových, bočných, horných a dolných. Spoločne pomáhajú obmedziť únik tepla a prúdenie chladného vzduchu, čo je dôležité najmä vtedy, keď garáž susedí s vykurovanou časťou domu a používa sa po celý rok.

V paneli je plech v oblasti upevnenia prvkov viackrát ohýbaný, čo zvyšuje stabilitu spojov. Konštrukciu modelu dopĺňajú okrem iného ochranné prvky proti následkom prasknutia lán a pružín, bezpečný tvar panelov a ochrana proti preťaženiu v automatickej verzii. Práve takéto riešenia, ktoré sú v bežnom živote neviditeľné, rozhodujú o tom, či veľká brána funguje spoľahlivo, ticho a bezpečne.

Interiér garáže má atmosféru súkromného automobilového štúdia: geometrické osvetlenie zvýrazní auto aj motocykel.

Od parkovacieho miesta po súkromné štúdio


Po otvorení brán ustupuje technická precíznosť emóciám. Zelené BMW a čierny motocykel tvoria výraznú dvojicu a sústava šesťuholníkových LED svietidiel dodáva interiéru charakter moderného detailingového štúdia. Svetlo, ktoré sa rozptyľuje na viacerých úsekoch, zvýrazňuje línie karosérie, zmierňuje ostré tiene a uľahčuje údržbu vozidiel.

Leštená, fŕkaná podlaha odráža geometrické odblesky, čím umocňuje dojem poriadku. Tmavý strop zakrýva inštalácie, sivé steny tvoria neutrálne pozadie pre výraznú zelenú farbu vozidla a svetlé povrchy brán z vnútornej strany rozjasňujú zadnú časť miestnosti. Každý materiál tu plní nielen estetickú, ale aj praktickú úlohu.

Dom s priestorom pre koníčky


Najväčšou hodnotou tohto projektu nie je žiadny jednotlivý efektný detail, ale spojitosť všetkých rozhodnutí. Architektúra domu, farba brán, automatizácia a interiérový dizajn tvoria jeden celok. Garáž je praktickým prechodným priestorom medzi cestou a domom, ale aj miestom pre koníčky – môžete tu zaparkovať, postarať sa o vozidlo, pripraviť motocykel na sezónu alebo sa jednoducho na chvíľu zastaviť pri svojom obľúbenom vozidle.

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