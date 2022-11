Arcondis Solutions plánuje v Košiciach centrum podnikových služieb

Bratislava 9. novembra (TASR) – Spoločnosť Arcondis Solutions, patriaca pod švajčiarsky Arcondis Holding AG, plánuje v Košiciach vytvorenie centra podnikových služieb, ktoré by malo do roka 2026 zamestnať 60 ľudí. Na tento účel firma od štátu dostane investičný stimul v maximálnej výške 584.648 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci pre túto firmu, ktorý v stredu schválila vláda.



Arcondis Solutions spolu s prepojenými a partnerskými podnikmi patrí do skupiny Arcondis, ktorá je globálnym poskytovateľom služieb so zameraním na zdravotnú starostlivosť a biologické vedy. Svoje pôsobenie chce Arcondis rozšíriť do regiónu strednej a východnej Európy. Centrum podnikových služieb sa bude zameriavať na poradenské služby v oblasti manažmentu a na ďalšie podnikové služby. Zároveň bude poskytovať technologické služby, najmä IT aplikácie na vývoj a výskum v biologických vedách a aplikácie využívané v medicíne.



Všetkých 60 pracovných miest bude určených pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Vytvorené budú pracovné pozície IT konzultant a iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií. Firma ráta s priemerným platom zamestnancov vo výške 3000 eur.