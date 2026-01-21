< sekcia Ekonomika
ARDAL: Celkové finančné potreby SR v tomto roku budú 10 mld. eur
Približne polovicu plánuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) získať prostredníctvom štandardných mesačných aukcií štátnych dlhopisov.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Celkové finančné potreby Slovenska v roku 2026 by mali dosiahnuť 10 miliárd eur. Táto suma je tvorená schváleným deficitom štátneho rozpočtu na úrovni 5,1 miliardy eur a splatným dlhom v hodnote 4,9 miliardy eur. Približne polovicu plánuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) získať prostredníctvom štandardných mesačných aukcií štátnych dlhopisov, druhú polovicu ich syndikovaným predajom, teda cez skupinu bánk. Konštatuje to ARDAL v Správe o činnosti za rok 2025 a výhľade na rok 2026.
„Napriek viacerým výzvam z minulosti ostávajú rizikové parametre dlhového portfólia Slovenska na veľmi dobrej úrovni. Krajina sa môže pochváliť priaznivým profilom splatností dlhopisov, priemernou splatnosťou dlhu zhodnou so štandardmi krajín OECD a dostatočnou likviditnou rezervou, čo by malo napomôcť pri zvládaní potenciálnych trhových rizík,“ zhodnotila agentúra.
Vyčíslila, že v roku 2026 sú splatné celkovo štyri dlhopisy v nominálnych hodnotách od 0,27 miliardy eur, čo je prepočítaná suma dlhopisu vydaného v nórskych korunách, až po 1,5 miliardy eur. Splatný je aj historicky posledný dlhopis, ktorý bol emitovaný ešte v slovenských korunách pred vstupom do eurozóny. Okrem dlhopisov sa tento rok splácajú aj vládne úvery od medzinárodných inštitúcií v hodnote 350 miliónov eur.
Štandardné aukcie plánuje agentúra vždy tretí pondelok v mesiaci okrem júla, augusta a decembra. V každej aukcii investorom ponúkne štyri dlhopisy z aktuálneho portfólia. „Druhú polovicu potrieb ARDAL získa prostredníctvom syndikovaných predajov, z ktorých jeden bude realizovaný v prvej a druhý v druhej polovici roka. Každý z týchto predajov sa predpokladá v nominálnej hodnote 2 až 2,5 miliardy eur,“ avizovala agentúra.
Okrem týchto predajov prostredníctvom primárnych dílerov predpokladá ARDAL aj predaj dvoch emisií pre obyvateľstvo. Pravdepodobný je tiež predaj dlhopisu v švajčiarskych frankoch. Tieto dlhopisy však budú podľa agentúry v nominálne menšom objeme.
Okrem zdrojov z emisnej činnosti môže prijať aj úvery od medzinárodných inštitúcií, vrátane úverov na obranu z programu SAFE. „Takéto úvery budú prijaté výhradne v situácii, ak ich podmienky budú rovnaké alebo lepšie, ako podmienky z vydania dlhopisov. ARDAL sa vo svojej činnosti vždy bude riadiť aktuálnou situáciou na trhu a v prípade potreby získa potrebné prostriedky inou kombináciou inštrumentov,“ doplnila agentúra.
„Napriek viacerým výzvam z minulosti ostávajú rizikové parametre dlhového portfólia Slovenska na veľmi dobrej úrovni. Krajina sa môže pochváliť priaznivým profilom splatností dlhopisov, priemernou splatnosťou dlhu zhodnou so štandardmi krajín OECD a dostatočnou likviditnou rezervou, čo by malo napomôcť pri zvládaní potenciálnych trhových rizík,“ zhodnotila agentúra.
Vyčíslila, že v roku 2026 sú splatné celkovo štyri dlhopisy v nominálnych hodnotách od 0,27 miliardy eur, čo je prepočítaná suma dlhopisu vydaného v nórskych korunách, až po 1,5 miliardy eur. Splatný je aj historicky posledný dlhopis, ktorý bol emitovaný ešte v slovenských korunách pred vstupom do eurozóny. Okrem dlhopisov sa tento rok splácajú aj vládne úvery od medzinárodných inštitúcií v hodnote 350 miliónov eur.
Štandardné aukcie plánuje agentúra vždy tretí pondelok v mesiaci okrem júla, augusta a decembra. V každej aukcii investorom ponúkne štyri dlhopisy z aktuálneho portfólia. „Druhú polovicu potrieb ARDAL získa prostredníctvom syndikovaných predajov, z ktorých jeden bude realizovaný v prvej a druhý v druhej polovici roka. Každý z týchto predajov sa predpokladá v nominálnej hodnote 2 až 2,5 miliardy eur,“ avizovala agentúra.
Okrem týchto predajov prostredníctvom primárnych dílerov predpokladá ARDAL aj predaj dvoch emisií pre obyvateľstvo. Pravdepodobný je tiež predaj dlhopisu v švajčiarskych frankoch. Tieto dlhopisy však budú podľa agentúry v nominálne menšom objeme.
Okrem zdrojov z emisnej činnosti môže prijať aj úvery od medzinárodných inštitúcií, vrátane úverov na obranu z programu SAFE. „Takéto úvery budú prijaté výhradne v situácii, ak ich podmienky budú rovnaké alebo lepšie, ako podmienky z vydania dlhopisov. ARDAL sa vo svojej činnosti vždy bude riadiť aktuálnou situáciou na trhu a v prípade potreby získa potrebné prostriedky inou kombináciou inštrumentov,“ doplnila agentúra.