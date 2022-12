ARDAL: Emisia nového štátneho dlhu sa predpokladá vo výške 8 mld. eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Celková emisia nového štátneho dlhu sa v roku 2023 predpokladá vo výške 8 miliárd eur. Táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom na budúci rok a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



V roku 2023 plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť dve línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a/alebo aukcie. Jednou bude nová línia dlhopisu v celkovej hodnote 3 miliardy eur so stredne dlhou splatnosťou. Druhou bude nová línia dlhopisu v celkovej hodnote 3 alebo 5 miliárd eur so stredne dlhou alebo dlhou splatnosťou. Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote 4 miliardy eur bez ohľadu na počet transakcií. Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov.



Aj v budúcom roku ARDAL plánuje uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci. Podľa potrieb riadenia likvidity, krytia dlhu a požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni aukciu viacerých dlhopisov. Štandardne sa predpokladá, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, predaj dvoch až štyroch dlhopisov v jeden aukčný deň. Aukcie v mesiacoch júl, august a december nie sú plánované.



ARDAL dodala, že v roku 2023 neplánuje vydať do vlastného portfólia novú emisiu štátnych pokladničných poukážok (ŠPP). V prípade neočakávaných udalostí si však vyhradzuje právo zmeny.