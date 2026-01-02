< sekcia Ekonomika
ARDAL plánuje v roku 2026 emitovať nový dlh v sume 10 miliárd eur
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu by mala v tomto roku dosiahnuť 10 miliárd eur. Avizuje to Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v Harmonograme emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2026 s tým, že táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách.
V roku 2026 plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť dve nové línie štandardných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a dve línie dlhopisov pre občanov. Nová línia dlhopisu v celkovej konečnej hodnote 5 miliárd eur a so splatnosťou 12 až 20 rokov by mala ísť do predaja v prvej polovici roka. Ďalšia línia dlhopisu v rovnakej konečnej hodnote a so splatnosťou 10 rokov zase v 2. polroku 2026. Pripravované dve línie dlhopisov pre občanov by mali mať splatnosť do 5 rokov.
„Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote 5 miliárd eur, bez ohľadu na počet transakcií. Ďalšie línie dlhopisov, vrátane cudzomenových, môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov,“ konštatovala agentúra.
Predajné aukcie dlhopisov plánuje ARDAL uskutočňovať tradične raz za mesiac, obvykle tretí pondelok v mesiaci. V júli, auguste a decembri nie je aukcia plánovaná, ale v prípade potreby sa môže uskutočniť. Najbližšiu aukciu avizuje agentúra na 19. januára.
„Podľa potrieb riadenia likvidity, krytia dlhu a požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni aukciu viacerých dlhopisov. Štandardne sa predpokladá predaj štyroch dlhopisov v jeden aukčný deň. Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené ´na rozhodnutie´,“ priblížila ARDAL.
V roku 2026 neplánuje agentúra vydať do vlastného portfólia novú emisiu štátnych pokladničných poukážok (ŠPP). V prípade neočakávaných udalostí si však ARDAL vyhradzuje právo zmeny a o prípadnej novej emisii ŠPP bude vopred včas informovať.
