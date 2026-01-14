< sekcia Ekonomika
ARDAL: Priemerný výnos vlani vydaných štátnych dlhopisov dosiahol 3,4%
Priemerná splatnosť predstavovala 10,9 roka.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Priemerný výnos slovenských štátnych dlhopisov vydaných v minulom roku sa udržal na takmer rovnakej úrovni ako v roku 2024 a dosiahol 3,49 % ročne. Priemerná splatnosť predstavovala 10,9 roka. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v Správe o činnosti za rok 2025.
Agentúra pripomenula, že jej emisný plán na minulý rok bol 12 miliárd eur a tento plán sa jej podarilo naplniť. „V roku 2025 vydala ARDAL nové emisie štátnych dlhopisov v hodnote 12,2 miliardy eur pri celkovom dopyte 29 miliárd eur a prijala dva úvery od medzinárodných inštitúcií v celkovej hodnote 390 miliónov eur,“ vyčíslila.
Počas minulého roka uskutočnila deväť pravidelných a jednu mimoriadnu aukciu štátnych dlhopisov. Celkový dopyt v týchto aukciách dosiahol 16 miliárd eur a predali sa v nich dlhopisy v hodnote 6,7 miliardy eur. Výrazný dopyt v pravidelných aukciách zaznamenala ARDAL v januári (2,1 miliardy eur) a septembri (2,2 miliardy eur). Najväčší záujem investorov v objeme 3 miliardy eur bol v júni, kedy sa okrem pravidelnej aukcie konala aj mimoriadna aukcia.
„Najväčší dopyt pre špecifickú líniu dlhopisov v pravidelnej aukcii dosiahol štátny dlhopis so zostávajúcou splatnosťou 9,4 roka v mesiaci september v hodnote 1 miliardy eur,“ doplnila agentúra. Okrem aukcií vydalo Slovensko prostredníctvom dvoch syndikovaných transakcií aj nové 12 a 15-ročné benchmarkové emisie dlhopisov v celkovej hodnote 5 miliárd eur.
V roku 2025 tiež ARDAL v spolupráci s piatimi slovenskými bankami začala s vydávaním štátnych dlhopisov pre obyvateľstvo. V marci predala dve emisie so splatnosťami dva a štyri roky v kumulatívnej hodnote 0,5 miliardy eur.
„Slovensko udržalo svoju priemernú splatnosť dlhopisov a sledované rizikové ukazovatele na rovnakej alebo lepšej úrovni, ako bol priemer OECD a členských štátov eurozóny. Priemerná splatnosť portfólia dlhopisov na konci 2025 bola na cielenej úrovni 8,5 roka,“ priblížila ARDAL. Agentúra tiež vyzdvihla, že počas celého roka 2025 efektívne spravovala dostatočnú likviditnú rezervu štátu v hodnote 5 až 7 % hrubého domáceho produktu (HDP).
