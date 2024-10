ARDAL sa dohodla s piatimi bankami na distribúcii dlhopisov pre ľudí

Bratislava 23. októbra (TASR) - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uzavrela dohodu s piatimi bankami pôsobiacimi na Slovensku, ktoré budú distribútormi pripravovaných štátnych dlhopisov určených pre občanov. Na ich predaji sa podľa dohody budú podieľať Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. Informovali o tom v stredu mediálni zástupcovia ARDAL.



Agentúra avizovala, že dlhopisy budú dostupné pre občanov prostredníctvom obchodných miest týchto bánk po celom Slovensku, čo má umožniť širokej verejnosti jednoduchý spôsob investovania do štátnych dlhopisov. Začiatok predaja je plánovaný na jar 2025.



"Podpísaním dohody sme úspešne dosiahli prvý významný míľnik prípravy realizácie predaja dlhopisov občanom Slovenskej republiky," zhodnotil riaditeľ ARDAL Daniel Bytčánek. Tento krok je súčasťou úsilia agentúry zvýšiť záujem verejnosti o investovanie. Ďalším cieľom je podporiť vzdelávanie a finančnú gramotnosť občanov.



O príprave projektu informovali minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ ARDAL Daniel Bytčánek začiatkom októbra. Prvá emisia štátnych dlhopisov určených pre bežných občanov v objeme okolo 300 miliónov eur by mala byť k dispozícii na jar budúceho roka. Dlhopis sa bude dať kúpiť za 1000 eur a násobky tejto sumy a príjmy z neho by mali byť oslobodené od daní aj odvodov. V súčasnej situácii by jeho úročenie mohlo byť okolo 3 %, konkrétne podmienky však budú nastavené až krátko pred začiatkom ich predaja.