ARDAL: SR si požičala takmer 530 miliónov eur s úrokom od 3,4 do 4,17%

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko si na medzinárodných trhoch v najnovšej aukcii štátnych dlhopisov požičalo 529,8 milióna eur, pričom záujem investorov bol viac ako dvojnásobný. Priemerný akceptovaný výnos sa pohyboval podľa dĺžky splatnosti od 3,4071 % pri osemročných dlhopisoch do 4,1748 % pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2051. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ADRAL).



Najvyšší obnos, a to 230,6 milióna eur, priniesol predaj desaťročných dlhopisov s priemerným výnosom do splatnosti vo výške 3,6681 %. Nižší akceptovaný výnos priniesli už iba osemročné dlhopisy, ktorých štát predal za 114 miliónov eur pri dopyte investorov cez 262 miliónov eur.



Priemerný výnos dlhopisov so splatnosťou v roku 2034 bol 3,5693 %. U týchto dlhopisov bol najvyšší previs dopytu, keď ich štát predal za 82 miliónov eur, no záujem investorov bol 296,5 milióna eur. Takmer trojnásobný bol aj záujem investorov o dlhopisy s najdlhšou dobou splatnosti. Tých Slovensko predalo za 103,2 milióna eur, no investori pýtali dlhopisy za 284 miliónov eur.