ARDAL: Slovensko si v júnovej aukcii dlhopisov požičalo 582 mil. eur

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko si na trhoch požičalo 582 miliónov eur, keď predalo štyri druhy štátnych dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2026 do roku 2035. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 3,4474 % do 3,7559 %. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najvyššiu sumu, 216 miliónov eur, získal štát z predaja dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2026. Najvyšší bol v tomto prípade aj dopyt investorov, a to na úrovni 536 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos z týchto dlhopisov dosiahol 3,4474 % ročne.



Ďalších 206 miliónov eur, pri dopyte 397 miliónov eur, vyniesla aukcia dlhopisov s termínom splatnosti v roku 2034. V tomto prípade bol priemerný akceptovaný ročný výnos 3,6995 %.



Dlhopisy so splatnosťou v roku 2035 priniesli do štátnej pokladnice 94 miliónov eur pri dopyte 147 miliónov eur a priemernom výnose 3,7559 % ročne.



Najmenej štát získal z dlhopisov splatných v roku 2033. Tých sa predalo 66 miliónov eur pri dopyte investorov 91 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos predstavoval 3,5259 % ročne.



Pri predchádzajúcej aukcii v máji si Slovensko požičalo 650 miliónov eur, keď predalo štátne dlhopisy s termínom splatnosti od roku 2026 až do 2036. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 3,2473 % do 3,7865 %.