ARDAL: Slovensko si za štyri mesiace požičalo vyše 5 miliárd eur
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) avizovala, že najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18. mája.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Slovensko za prvé štyri mesiace tohto roka predalo štátne dlhopisy v celkovej hodnote 5,004 miliardy eur. Cez pravidelné mesačné aukcie si požičalo 2,587 miliardy eur, prostredníctvom syndikovaného predaja 2 miliardy eur a dlhopisy určené bežným občanom priniesli 417 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
V samotnom apríli sa prostredníctvom aukcie predali štátne dlhopisy za 563 miliónov eur pri celkovom dopyte investorov 1,665 miliardy eur. Z toho v konkurenčnej časti aukcie sa umiestnili dlhopisy za 516,8 milióna eur a v nekonkurenčnej časti v sume 46,2 milióna eur.
ARDAL avizoval, že najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18. mája. Konkrétnu ponuku cenných papierov zverejní tradične týždeň predtým, teda 11. mája. Za celý rok plánuje agentúra predať dlhopisy za približne 10 miliárd eur.
