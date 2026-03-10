< sekcia Ekonomika
ARDAL: Slovensko za dva mesiace predalo dlhopisy za vyše 3,2 mld. eur
Vo februári sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 711,6 milióna eur pri celkovom dopyte investorov 2,322 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovensko si za prvé dva mesiace tohto roka požičalo na finančných trhoch spolu 3,253 miliardy eur. Predalo pritom štátne dlhopisy cez pravidelné mesačné aukcie v sume 1,253 miliardy eur a formou syndikátu za 2 miliardy eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Vo februári sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 711,6 milióna eur pri celkovom dopyte investorov 2,322 miliardy eur. Ešte viac si štát požičal pri syndikovanom predaji novej emisie 20-ročných dlhopisov v objeme 2 miliardy eur. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 8,6 miliardy eur.
ARDAL avizoval, že najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční 16. marca, a to vo formáte holandskej aukcie. Agentúra pripomenula, že počas marca sa predávajú aj štátne dlhopisy pre občanov s lehotou splatnosti dva a štyri roky v celkovej hodnote 500 miliónov eur.
Vo februári sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 711,6 milióna eur pri celkovom dopyte investorov 2,322 miliardy eur. Ešte viac si štát požičal pri syndikovanom predaji novej emisie 20-ročných dlhopisov v objeme 2 miliardy eur. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 8,6 miliardy eur.
ARDAL avizoval, že najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční 16. marca, a to vo formáte holandskej aukcie. Agentúra pripomenula, že počas marca sa predávajú aj štátne dlhopisy pre občanov s lehotou splatnosti dva a štyri roky v celkovej hodnote 500 miliónov eur.