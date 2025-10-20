< sekcia Ekonomika
Ardal: SR si v aukcii dlhopisov požičala takmer pol miliardy eur
Najvyšší priemerný úrok, až 4,12 %, akceptoval štát u dlhopisov splatných v roku 2047, tých predala agentúra za 100 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovensko v aktuálnej októbrovej aukcii predalo na finančných trhoch štátne dlhopisy za 499,3 milióna eur s priemerným ročným úrokom od 2,84 do 4,12 %. Dopyt investorov prekročil ponuku takmer trojnásobne. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (Ardal).
Najvyšší objem, spolu 191,3 milióna eur, pripadol na dlhopisy so splatnosťou v roku 2035. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol výšku 3,29 %. Ďalších 115 miliónov eur získal štát predajom dlhopisov so splatnosťou v roku 2031. Priemerný úrok u týchto dlhopisov bol 2,84 %.
Najvyšší priemerný úrok, až 4,12 %, akceptoval štát u dlhopisov splatných v roku 2047, tých predala agentúra za 100 miliónov eur. V poslednej obchodovanej tranži štát predal dlhopisy za 93 miliónov eur so splatnosťou v roku 2036 a s priemerným úrokom vo výške 3,42 %.
V predchádzajúcej septembrovej aukcii si Slovensko požičalo 512 miliónov eur. Dopyt investorov po dlhopisoch so splatnosťou od roku 2033 až po rok 2043 bol vtedy viac ako štvornásobný a priemerné úroky sa podľa jednotlivých dlhopisov pohybovali od 3,18 do 4,04 %.
