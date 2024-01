ARDAL: Štát si v prvej tohtoročnej aukcii dlhopisov požičal 1,27 mld.

Bratislava 15. januára (TASR) - Štát si prostredníctvom aukcie štyroch dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal v januári tohto roka celkovo 1,27 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Bolo to výrazne viac ako v predchádzajúcej aukcii v novembri minulého roka, kedy si požičal 471,5 milióna eur. Priemerný výnos väčšiny z nich bol pritom nižší ako 4 %, v jednom prípade klesol pod 3 %.



Najvyššiu sumu, takmer 850 miliónov eur, získal štát predajom najdlhších dlhopisov so splatnosťou až v roku 2051. Celkový dopyt investorov predstavoval 1,54 miliardy eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti bol pri nich najvyšší, dosiahol 4,0686 % p. a.



Predaj dlhopisov so splatnosťou v roku 2032 vyniesol štátu 169 miliónov eur pri celkovom dopyte 189 miliónov eur. Ich priemerný výnos predstavoval 3,3463 % p. a.



Ďalších 159 miliónov eur získal ARDAL z aukcie najkratších dlhopisov splatných v roku 2027. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 252 miliónov eur a priemerný výnos bol pri nich na úrovni 2,9579 % p. a.



Predané dlhopisy so splatnosťou v roku 2036 vyniesli štátu 92 miliónov eur pri celkovom dopyte 115 miliónov eur. Ich úročenie dosiahlo priemerný akceptovaný výnos 3,7179 % p. a.