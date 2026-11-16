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ARDAL: V poslednej tohtoročnej aukcii si SR požičala 600 mil. eur
Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2028 až 2037 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,46 do 4,43 %.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovensko v poslednej plánovanej mesačnej aukcii v tomto roku predalo v pondelok štátne dlhopisy spolu za 600 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2028 až 2037 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,46 do 4,43 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 1,71 miliardy eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Najvyšší objem 200 miliónov eur získal štát z dlhopisov so splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 4,32 %. Rovnakú sumu 150 miliónov eur vyniesli dva dlhopisy so splatnosťou v roku 2029 a 2037. Ich priemerné úročenie dosiahlo 3,65 % a 4,43 %. Najmenej predala agentúra dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2028 a najnižším úrokom 3,46 %, z ktorých získala 100 miliónov eur.
V predchádzajúcej aukcii v októbri si Slovensko požičalo na finančných trhoch 530,4 milióna eur. Záujem investorov bol viac ako dvojnásobný, keď prekročil 1,2 miliardy eur. Splatnosť predaných dlhopisov bola od troch do 25 rokov a ich ročný úrok sa pohyboval od 3,62 % do 4,69 %.
Najvyšší objem 200 miliónov eur získal štát z dlhopisov so splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 4,32 %. Rovnakú sumu 150 miliónov eur vyniesli dva dlhopisy so splatnosťou v roku 2029 a 2037. Ich priemerné úročenie dosiahlo 3,65 % a 4,43 %. Najmenej predala agentúra dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2028 a najnižším úrokom 3,46 %, z ktorých získala 100 miliónov eur.
V predchádzajúcej aukcii v októbri si Slovensko požičalo na finančných trhoch 530,4 milióna eur. Záujem investorov bol viac ako dvojnásobný, keď prekročil 1,2 miliardy eur. Splatnosť predaných dlhopisov bola od troch do 25 rokov a ich ročný úrok sa pohyboval od 3,62 % do 4,69 %.