Areál Zváračáku v Bratislave čaká transformácia
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Areál „Zváračáku“ na Račianskej ulici v Bratislave, jeden z posledných veľkých tzv. brownfieldov v hlavnom meste, čaká transformácia. Novú podobu administratívno-výrobného areálu má nájsť medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorú spúšťa spoločnosť Račianska - Reality. Riešené územie má rozlohu šesť hektárov.
„Aby sme pre areál Zváračáku našli riešenie, ktoré maximálne využije jeho potenciál, rozhodli sme sa zorganizovať medzinárodnú architektonickú súťaž. Jej cieľom bude nájsť najlepší a najkvalitnejší návrh budúcej podoby územia - po urbanistickej, funkčnej aj vizuálnej stránke“, skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Súťaž má byť dvojkolová. Prvé kolo je koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, z ktorého do druhého kola postúpia na základe hodnotenia odbornej poroty tri návrhy. Predkladať koncepčné riešenia je možné do 6. februára 2026. Do druhého kola postupujú priamo aj tri vyzvané architektonické ateliéry - londýnsky ateliér Studio Egret West, holandské ateliéry KCAP a Benthem Crouwel Architects. V druhom kole tak bude porota posudzovať šesť návrhov, z ktorých vzíde víťaz. Výsledky súťaže majú byť vyhlásené začiatkom apríla 2026.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu, ktorý v súčasnosti slúži ako administratívno-výrobný areál s komplexom budov a skladových priestorov. Nový projekt má do lokality priniesť bývanie, kancelárie, služby i verejné priestory.
